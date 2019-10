Trier Auf zwei Straßen beginnen in dieser Woche Arbeiten, was zu Teilsperrungen führt. Vor allem auf der Kaiser-Wilhelm-Brücke drohen Staus, weil das Bauwerk zwei Tage lang genau untersucht wird.

Während bei der Dauerbaustelle Luxemburger Straße (B 51) der letzte Bauabschnitt begonnen hat, kommen in dieser Woche zwei neue Stellen hinzu, an denen Autofahrer zeitweise mit Verkehrsbehinderungen rechnen müssen.

Die Hauptprüfung der Kaiser-Wilhelm-Brücke steht wieder an. Nachdem die Römerbrücke den jüngsten Test bestanden hat (der TV berichtete), ist auch die sechsjährige Frist für die Brücke im Trierer Norden abgelaufen. Dabei wird einer der beiden stadtauswärts führenden Fahrstreifen am Dienstag und Mittwoch, 8 und 9. Oktober, gesperrt, so dass sich der Verkehr aus der Stadt hinaus stauen könnte (siehe Grafik). Dabei werden in verschiedenen Abschnitten jeweils 35 Meter des Gehwegs und der angrenzenden Fahrbahn der rund 300 Meter langen Brücke gesperrt. Fußgänger werden nach Angaben des städtischen Tiefbauamts auf den jeweils gegenüberliegenden Gehweg umgeleitet.

Für die Prüfung mietet die Stadt Trier ein Spezialfahrzeug samt Besatzung. Die speziell geschulten Bauinginieure untersuchen die Brücke zentimeterweise auf Risse, was zu der langen Prüfzeit führt. Das Ergebnis der Prüfung entscheidet, ob und wann eine Sanierung notwendig ist. Die Römerbrücke erhielt bei der jüngsten Prüfung die Note 3,0. Das bedeutet, dass eine Sanierung mittelfristig notwendig ist (der TV berichtete). Alle Brücken und Mauern müssen von der Stadt Trier in regelmäßigen Abständen geprüft werden (siehe Info).

Einmal wird noch am Nikolaus-Koch-Platz gearbeitet, der insgesamt aufwendig umgestaltet wurde. Die Arbeiten beginnen am heutigen Montag und dauern in mehreren Abschnitten bis zum 8. November. Nach langer Umbauphase mit vielen Sperrungen in diesem Bereich wird der Platz in einem abschließen Schritt um „taktile Leitelemente“ erweitert. Dies sind Hilfen für Sehbehinderte, die mit Taststöcken die Elemente erfühlen und sich so besser orientieren können. Ein Beispiel dafür sind kleine Erhebungen auf weißen Bordsteinen (siehe Bild), die auf Straßenüberquerungen hinweisen. Einige Elemente sind bereits installiert, andere fehlen noch und werden daher nachgerüstet.