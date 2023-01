Eröffnung am 3. Februar : Neue Kneipe in der Saarstraße – Warum die Location manchen Trierer in Erinnerungen schwelgen lässt

Erfüllen sich mit dem Travel‘s (im Ex-Vidan) den Traum von der eigenen Kneipe: Sarah Hahn und Benjamin Jakobs. Foto: Roland Morgen

Trier Sarah Hahn und Benjamin Jakobs sind Partner im Leben und nun auch beruflich: An einer prominenten Adresse in Triers Südstadt starten sie in zwei Wochen ihr gemeinsames Gastro-Projekt. Dafür muss sogar die ersehnte Weltreise warten.

Vidan? Vidan! Da bekommen heute noch viele Menschen leuchtende Augen, wenn von der ehemaligen Kellerkneipe in der Trier-Süder Saarstraße die Rede ist. Und Kneipe ist auch nicht die richtige Bezeichnung, denn das Vidan war weit mehr.

In den frühen 1970er Jahren von der Trierer Arbeiterwohlfahrt (Awo) als „Jugendzentrum“ gegründet, entwickelte es sich rasch zum Treff auch für ältere Semester. Studenten und in Trier stationierte französische Rekruten waren Gäste. Schließlich wurde der Gewölbekeller ein „Multikulti-Laden“, den Musiker und andere Künstler ebenfalls prägten. Es gab Konzerte und Ausstellungen. Lokalmatador Helmut Leiendecker (70) erinnert sich sehr gerne an seine Auftritte im Vidan, damals noch als Schlagzeuger und in Bands wie Loussie: „Das war immer quant.“ Maler und Autor Karl Werner Bauer (1946-1996) verwickelte Thekennachbarn gern in Endlos-Diskussionen – oder hielt ein Nickerchen.

Es war immer was los. Die Getränke waren preiswert. Und manchmal spendierten die Zivis hinterm Tresen ein Bier – vielleicht, damit das damals in Trier unbeliebte Binding nicht schal wurde in den Fässern. Lang ist’s her.

Das Vidan, zuletzt privat geführt und der Betrieb auf zwei der fünf Kellerräume geschrumpft, überlebte selbst die „Awokalypse“, den Konkurs der Trierer Awo 1998/99. Als Rudi Swietlik (77) 2014 den Wirts-Job an den Nagel hängte, war es endgültig vorbei mit den Vidan-Zeiten. Seither ist der Laden dicht. Reaktivierungs-Pläne des Jazz-Club Trier scheiterten an hohen baulichen und brandschutzrechtlichen Auflagen. Und ausgerechnet jetzt, wo Gaststätten eher schließen, als dass neue eröffnet werden, stehen die Kellerräume im Haus Saarstraße 53 vor der Wiederbelebung. Womit wir bei dem Paar auf dem Foto oben wären.

Auslaufmodell: Aus dem früheren Vidan wird das Travel‘s. Foto: Roland Morgen

Sie betreiben das neue Travel’s in Trier

Sie heißt Sarah Hahn und ist trotz ihrer erst 37 Jahre eine „alte Bekannte“ in der regionalen Gastro-Szene: In der beruflichen Vita stehen unter anderem fünf Jahre als Betriebsleiterin in der Trierer Discothek A1 (heute Secret Club), anschließend achteinhalb Jahre als Restaurantmanagerin bei Mittler’s in Schweich und zuletzt in gleicher Funktion im „Anker“ in Trier-Pfalzel.

Er: Benjamin Jakobs (35), bislang Mitarbeiter im Globus-Baumarkt Trier, aber „kein Gaststätten-Greenhorn“, wie er betont. Seine Oma Hildegard Baumann, geborene Kreit, sei lange Zeit Wirtin der Bonifatius-Schenke in Trier-Kürenz und er selbst früher hinter der A1-Theke im Einsatz gewesen: „Da haben Sarah und ich uns kennengelernt.“ Später wurden beide ein Paar, und nun sind sie auch noch beruflich Partner. Im ehemaligen Vidan erfüllen sich die beiden den gemeinsamen „Traum von der eigenen Kneipe“.

Ihr Vater Lothar Derber sei gleich begeistert gewesen, als er von der Location hörte, sagt Sarah Hahn: Obwohl damals in Hetzerath (bei Wittlich) wohnend, habe er in jungen Jahren immer wieder die Kult-Kellerkneipe in der Saarstraße besucht und schwärme noch heute davon. Doch ein Vidan-Comeback planen die beiden Existenzgründer nicht; auch der Name ist ein anderer: Travel’s (vom englischen travel = reisen), angelehnt an die gemeinsame Tourlust der beiden. Die ist erst mal ausgebremst: „Die Weltreise mit Wohnmobil, die wir machen wollen, haben wir erst mal auf die lange Bank geschoben.“ Verständlich: Rund 80.000 Euro haben Benjamin Jakobs und Sarah Hahn investiert, um ihr Gastro-Projekt an den Start zu bringen. Außerdem jobben beide nebenher im Globus-Baumarkt. Immerhin: Immobilienbesitzer Frank Urbanek sei ein „sehr fairer Vermieter. Das macht es für uns bei allem finanziellen Risiko etwas leichter“.

Eröffnung der Kneipe Travel’s am 3. Februar

Am Freitag, 3. Februar, 20 Uhr, ist die Eröffnung. Was die Gäste erwartet: „Eine Kellerkneipe für Jedermann und -frau zum Reingehen, Hinsetzen und Wohlfühlen.“ Die fünf Gasträume (insgesamt knapp 200 Quadratmeter) sind unterschiedlich eingerichtet: „Für Darts- und Kickerspieler, aber auch für Cocktailfans, für Leute, die zwanglos mit anderen ins Gespräch kommen oder einfach nur chillen wollen.“ Die Räume können auch separat z. B. für private Feten oder Vereinsveranstaltungen gemietet werden. Öffnungszeiten sind erst mal mittwochs bis samstags ab 16 Uhr.