Gastronomie : „Tradition geht weiter“: Café 1900 macht weiter - Das plant der neue Betreiber

Der neue Chef: Deniz Bayindir. Das Café 1900 ist das fünfte Lokal des Schweichers in der Trierer Fußgängerzone. Foto: Roland Morgen

Trier Das Lokal Café 1900 in der Trierer Brotstraße schließt an diesem Samstag - aber nur für wenige Tage. Der neue Betreiber ist Eiscafé-Siena-Macher Deniz Bayindir. Was ändert sich, was bleibt?