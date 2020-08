Sommer : Noch ist das Wasser im Trierer Land nicht knapp, aber ... (Fotos und Video)

Dennis Krambrich (rechts) und Detlef Cichy vom Forstbetrieb Herter aus Treis-Karden bewässern im Auftrag der Stadt Trier die Pflanzen auf dem Bischof-Stein-Platz hinter dem Dom. Foto: Rainer Neubert

Trier Dank der noch immer gut gefüllten Riveristalsperre droht in der Region Trier kein Engpass beim Leitungswasser. Der Aufwand, um Bäume und Sträucher im öffentlichen Raum vor dem Vertrocknen zu bewahren, ist allerdings hoch.

Die Hitzewelle wird sich in den kommenden Tagen nur etwas abschwächen. Viel Niederschlag oder gar der von Landwirten herbeigesehnte lange Landregen wird nicht erwartet. In Trier wäre das ein Todesurteil für viele Pflanzen im öffentlichen Raum, wären da nicht die Einsatzkräfte vom Amt StadtGrün und vom ebenfalls von der Verwaltung beauftragten Forstbetrieb Herter aus Treis-Karden, die mit ihren Tankfahrzeugen Tausende Liter Wasser an die Wurzeln bringen.

„Wir sind täglich unterwegs“, sagt Dennis Krambrich, der am Mittwochvormittag unter anderem am Bischof-Stein-Platz Halt machte, um dort die 90 Jahre alte Eiche, eine 25 Jahre alte Esche, etliche jüngere Bäume und Sträucher mit dem notwendigen Nass zu versorgen. „Besonders die jungen Bäume, die erst in diesem oder im vergangenen Jahr gesetzt wurden, brauchen bei dieser Trockenheit viel Aufmerksamkeit“, weiß der gelernte Forstwirt, der einen Unimog mit 4000-Liter-Tank steuert. Sein Kollege Detlef Cichy ist mit einem kleineren Fahrzeug unterwegs, das 1800 Liter fasst. Ein weiterer Kollege mit einem Traktor und einem 12 000-Liter-Tank kümmert sich um größere Strecken wie die Neupflanzungen in der Thyrsusstraße.

Foto: Rainer Neubert 13 Bilder Trockenalarm! Wie Bäume und Sträucher in Trier gerettet werden

Info Das kostet die Bewässerung in Trier Einen genauen Betrag für die Kosten kann das Amt StadtGrün nicht geben, denn das hängt von der Hitze ab. Geplant ist die Bewässerung derzeit bis Ende September. Der Einsatz der Fahrzeuge wird nach Tagessätzen bezahlt. In der Regel kostet die Pflanzenbewässerung im öffentlichen Raum 90 000 bis 120 000 Euro. Die Folgekosten für das Vertrocknen von Bäumen und Büschen wären deutlich höher.

Dass die Situation schwierig ist, bestätigt auch Christian Thesen, Sachgebietsleiter bei StadtGrün: „Die Lage ist noch angespannter als im vergangenen Jahr. Wir liegen mit unseren Ressourcen am Limit und müssen bereits einige Ausfälle an Jungbäumen beklagen.“ Vor allem Birken seien betroffen, aber auch Ahorn, Ulme und Winterlinde. „Größere Schäden werden sich allerdings erst in der nächsten Vegetationsperiode zeigen. Die Widerstandskraft von Bäumen wird durch die Trockenheit geschwächt, weshalb sie für Pilzerkrankungen oder Insekten anfälliger werden.“

Aber nicht nur im öffentlichen Grün herrscht Alarmstimmung. Auch im heimischen Garten kämpfen die Besitzer gegen die Trockenheit. Wird das Gießen demnächst verboten? Zumindest auf diese Frage gibt es von den Stadtwerken Trier eine positive Antwort. Ebenso wie die Werke in Schweich oder im Trierer Land rufen die SWT die Verbraucher zwar generell zum verantwortungsvollen Umgang mit Trinkwasser auf. „Derzeit sind aber keine Einschränkungen oder Verbot geplant“, sagt SWT-Sprecher Carsten Grasmück auf Anfrage unserer Zeitung.

Schlüssel für die gesicherte Wasserversorgung der Stadt und des Umlands ist die Riveristalsperre. Die sei im April randvoll gewesen, sagt Grasmück. Der Füllstand von 319 Metern über dem Meeresspiegel sei bis heute um etwa sechs Meter gefallen. Aktuell bedeutet das etwa 3,27 Millionen Kubikmeter Wasserreserven. Damit könnten weit mehr als zwei Millionen Badewannen gefüllt werden. „Das ist für die Sommerzeit ein normaler Betriebszustand“, versichert der SWT-Sprecher.

Das bedeutet auch keine Einschränkungen für die Befüllung der Wassersäcke, die überall im Stadtgebiet an Jungbäumen zu sehen sind. Bis zu 100 Liter Wasser werden dort eingefüllt und innerhalb von acht Stunden tropfenweise auf den Wurzelbereich gegeben. An anderen Stellen kann die Bevölkerung helfen. Schilder zeigen an, wenn Baumpaten gesucht werden oder gefunden wurden. Ansprechpartner ist das Amt StadtGrün.

Das zweite Standbein für die sichere Trinkwasserversorgung in Trier sind die Tiefbrunnen im Kylltal. Diese versorgen auch die Stadt und die Verbandsgemeinde Schweich. Auch dort herrscht derzeit keine Wasserknappheit. „Wir beziehen den größten Teil unseres Trinkwassers aus den Brunnen im Kylltal“, sagt Werkleiter Harald Guggenmos. „Durch die seit Jahrzehnten sehr bewährte Zusammenarbeit mit den SWT im Rahmen des Zweckverbands Wasserwerk Kylltal, profitieren wir auch von der Mitnutzung von Trinkwasser aus der Riveristalsperre.“

Vorläufige Entwarnung auch in der VG Trier-Land. „Im Versorgungsgebiet des Zweckverband Wasserwerk Trier-Land gibt es derzeit keine Wasserknappheit“, sagt Pressesprecherin Johanna Fox. Auch in der VG Ruwer überwiegend Entwarnung. „Nur in den Versorgungsbezirken, die ausschließlich durch Quellen und Tiefbrunnen versorgt werden, kann es bei anhaltender Trockenheit zu Engpässen kommen“, sagt Bürgermeisterin Stephanie Nickels.

Für die Wasserversorgung unverzichtbar: Die Riveristalsperre. Foto: Rainer Neubert