Wahl 2022 : Wer wird Oberbürgermeister von Trier? CDU sucht Bewerber

Foto: morgen roland Die Goldene Amtskette des Trierer Oberbürgermeisters. Bisherige Träger: Heinrich Raskin (1949 bis 1963), Josef Harnisch (1964 bis 1976), Carl-Ludwig Wagner (1976 bis 1979), Felix Zimmermann (1980 bis 1989), Helmut Schröer (1989 bis 2007), Klaus Jensen (2007 bis 2015) und Wolfram Leibe (seit 1. April 2015).

Trier Voraussichtlich im zweiten Halbjahr wählen die Triererinnen und Trierer ihr Stadtoberhaupt für die Jahre 2023 bis 2031. Die Christdemokraten suchen nun Bewerber, die für sie antreten wollen. Was diese erfüllen müssen - und was die anderen Parteien in der Moselstadt planen.