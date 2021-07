Landwirtschaft : Obstklau ist kein Kavaliersdelikt

Landwirte klagen über Wanderer, die am Wegesrand Obst und Gemüse mitgehen lassen. Foto: dpa/Bernd Weissbrod

Trier/Koblenz Mal eben auf der fremden Obstwiese unerlaubt einen Apfel pflücken? Das geht gar nicht, sagen die verärgerten Obstbauern. Der Bauern- und Winzerverband will jetzt Spaziergänger sensibilisieren und sagt kriminellen Banden den Kampf an.

Erdbeeren, Kirschen oder im Herbst Äpfel und Birnen. Für Obstbauern ist jede Jahreszeit mit Arbeit, vor allem die Erntezeit aber auch mit Ärger verbunden. „Die Menschen glauben, sie können überall reingehen und sich bedienen“, beschreibt der Trierer Landwirt Franz-Josef Greif eine Unsitte, die nicht nur ihn ärgert, sondern auch andere Obstbauern um manchmal nicht unerhebliche Einnahmen bringt. Zwar sei es schon mal schlimmer gewesen als aktuell. Dennoch ärgere ihn das vermeintlich gedankenlose Verhalten von Spaziergängern und anderen Zeitgenossen.

Herbert Netter, Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft Obstbau beim Bauern- und Winzerverband Rheinland-Nassau mit Sitz in Koblenz, reagiert beim Thema Obstklau mit Verärgerung. „Das ist seit Jahren ein von unseren Landwirten beklagtes Problem.“ Zwar sei das in der Corona-Krise nicht schlimmer geworden. „Aber es setzt sich fort und kann für einzelne Obstbauern durchaus Schaden in Höhe von mehreren 1000 Euro bedeuten.“

Netter differenziert: „Wirklich kriminellen Obstdiebstahl gibt es zum Glück nur punktuell.“ Wenn unbefugte Erntekolonnen mit Kleintransportern in die Plantagen fahren und dann in Eile und ohne Rücksicht das Obst von den Bäumen reißen, entsteht auch Schaden an den Bäumen, der die Ernte im folgenden Jahr verringern kann. „Wer Autos oder Transporter mit fremder Nummer in einer Plantage sieht, sollte das bei der Polizei oder zumindest beim Landwirt melden“, fordert er Passanten zu Zivilcourage auf. Bei allen anderen gehe es darum, dafür zu sensibilisieren, dass es sich bei vollen Obstbäumen in Plantagen um Privateigentum handle.