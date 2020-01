Kultur in Trier : Grünes Licht für den Tufa-Anbau

Neubau statt Abenteuerspielplatz: Auf dem Gelände neben der Tufa wird der neue Saal gebaut werden, der vom Stadttheater während der Sanierung als Ersatzspielstätte genutzt werden soll. Foto: Rainer Neubert

Trier Die konkreten Planungen für den Erweiterungsbau der Tuchfabrik können beginnen. Im Kulturausschuss flogen dennoch die Fetzen. Im Mittelpunkt: der Antrag der Grünen, das Stadttheater unter Denkmalschutz zu stellen.

Die Tagesordnung der ersten Kulturausschuss-Sitzung am Mittwoch ist kurz und macht den Mitgliedern Hoffnung auf einen frühen Feierabend. Dass es dann doch anders kommt, liegt nicht an der Vorstellung des neuen Leiters der Europäischen Kunstakademie, Simon Santschi, der im Februar seine Arbeit aufnimmt. Reichlich Redebedarf haben alle Fraktionen und auch der als Sitzungsleiter agierende Kulturdezernent Thomas Schmitt angesichts der Anfrage von Bündnis 90/Die Grünen an die Generaldirektion Kulturelles Erbe (GDKE), das Stadttheater unter Denkmalschutz zu stellen (der TV berichtete).

Fast zur Nebensache gerät dabei die positive Nachricht, dass nach intensiver Vorprüfung durch den Landesrechnungshof und die Aufsichts- und Dienstleistungsbehörde (ADD) nun zumindest der nächste Schritt für die Realisierung des geplanten Anbaus des Kulturzentrums Tuchfabrik in trockenen Tüchern ist. „Die Wirtschaftlichkeit der Projekts ist bestätigt worden“, sagt der Kulturdezernent. „Jetzt kann es tatsächlich losgehen. Für die konkrete Planung des vermutlich rund sieben Millionen Euro teuren Bauprojekts (siehe Info) sei ein Vergabeverfahren mit integriertem Architektenwettbewerb vorgesehen. Dafür werde ein Sach- und ein Fachgericht unter Beteiligung des Stadtrates berufen.

Info Großprojekt Theatersanierung Das Stadttheater Trier ist baufällig und muss umfassend saniert werden. Der Grundsatzbeschluss für das 50 Millionen Euro teure Sanierungsprojekt ist gefallen. Um den Spielbetrieb aufrecht zu erhalten, entsteht auf dem Gelände des Kulturzentrums Tuchfabrik ein Anbau, der zunächst als Interimsspielstätte für das Theater und danach als neuer großer Saal der Tufa genutzt wird, die in einigen Jahren ebenfalls saniert werden muss. Der Anbau wird zusätzlich etwa sieben Millionen Euro kosten. Der bisherige Zeitplan sah vor, dass er ab dem Sommer 2021 zur Verfügung stehen soll. Die Wiedereröffnung Theaters ist für den Herbst 2024 vorgesehen.

Der ursprünglich bereits für diesen Monat geplante Baubeschluss für die unverzichtbare Interimsspielstätte des Theaters wird sich wegen der intensiven Prüfungen und Nachverhandlungen mit dem Rechnungshof um mehrere Monate verschieben. Da aber noch nicht abzusehen ist, wann mit den Planungsbehörden des Landes auch die Gespräche über die Sanierung des Theaters positiv abgeschlossen sein werden, ist eine Prognose zu den zeitlichen Verzögerungen für das Gesamtkonzept derzeit nicht möglich.

„Wenn das Theatergebäude als Denkmal anerkannt würde, müssten wir mit den umfangreichen Voruntersuchungen noch einmal beginnen.“ Diese Anmerkung und den Verweis auf eine abschlägige Beurteilung durch die GDKE bei einer entsprechenden Anfrage im Jahr 2015 sehen die Vertreter der Ratsfraktionen als Signal, ihre überwiegend heftige Kritik an dem Vorgehen der Grünen loszuwerden.

„Wir haben lange über das Gesamtkonzept der Theatersanierung gesprochen und sind verwundert über die größte Fraktion im Rat, die nun eigene Wege beschreiten will“, wettert etwa Ulrich Dempfle (CDU). Markus Nöhl (SPD) nennt es „unverantwortlich, welche Verunsicherung dadurch ausglöst wurde“. Hermann Kleber (UBT) verweist auf die Kosten: „Jedes Jahr Verzögerung macht das Projekt teurer.“ Einen Affront gegen die Mitarbeiter des Theaters sieht Angelika Schmid (Die Linke) im Alleingang der Grünen. „Mit dieser Aktion boykottieren Sie die ganze Institution und verzögern die Sanierung vielleicht um zehn Jahre.“

Dominik Heinrich, grüner Hauptinitiator der Denkmalschutzoffensive, ist an diesem Abend in Vertretung in den Kulturausschuss gekommen. Die Verteidigung des Vorgehens der Grünen gelingt ihm angesichts der massiven Kritik nur bedingt. „Wir haben das Theaer von Beginn als denkmalwürdig erachtet. Und auch einen Architektenwettbewerb wollten wir von Beginn an.“ Die Frage, ob die Grünen-Fraktion weiter hinter dem Grundsatzbeschluss de Stadrats für die Tehatersnierung stehe, beantwortet Pascal Schubbe: „Zu 100 Prozent.“ Zwingend sei allerdings ein Planungswettbewerb vor dem Verfahren. „Wir wollen nicht die Katze im Sack kaufen.“

Das wiederum bringt Kutlurdezernent Thomas Schmitt in Fahrt, der dem Rat verspricht, es werde in jedem Fall auch für das Theater einen Wettbewerb geben. „Das gilt grundsätzlich bei der Vergabe von Architektenleistungen.“ Der Rat werde an der Entscheidung beteiligt. Ebenso wie zuvor Tobias Scneider (FDP) warnt Schmitt davor, die Rolle des Landesrechnungshofs zu unterschätzen, der empfohlen hatte, aus Kostengründen auf einen offenen Architektenwettbewerb zu verzichten. Denn am Ende müsse diese Behörde erneut für das Land prüfen, ob Zuschüsse fließen dürfen. Schmitt: „Wir sind auf 60 Prozent vom Land angewiesen.“