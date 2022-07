Demo am Donnerstag : IGS Trier: Wirrwarr um Sanierungs-Stopp - Bürgermeisterin unter Beschuss

Das Gebäude L der IGS müsste saniert werden. Unter anderem muss die alte Fassade runter. Foto: TV/Harald Jansen

Trier Bis zu 500 Schüler, Lehrer und Eltern werden am Donnerstag in einem Demonstrationszug von der IGS auf dem Wolfsberg vor das Trierer Rathaus ziehen. Grund ist die Aussicht auf weitere Jahre Schulleben in einem Provisorium. Der Schulträgerausschuss des Stadtrats hat inzwischen klar Stellung bezogen, was den Fortgang der Arbeiten betrifft.