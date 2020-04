Kostenpflichtiger Inhalt: Infrastruktur : Schnelles Netz für Trier – Die älteste Stadt Deutschlands wird Smart City

Die Stadtwerke Trier nutzen die Ruhe in der Innenstadt, um dort die Infrastruktur zu verbessern. Ziel ist die „Smart City“, wie Oberbürgermeister Wolfram Leibe und SWT-Vorstand Arndt Müller plakativ demonstrieren. Foto: Rainer Neubert

Trier Alle Passanten in der Innenstadt sollen bald mit 100 Mega-Bit surfen können. Die Voraussetzung dafür wird derzeit geschaffen. Aber die Ziele der Stadtwerke Trier reichen noch viel weiter.

Die Ziele sind formuliert: Mit Hilfe von künstlicher Intelligenz und neuen Technologien werden die Stadtwerke Trier (SWT) zu einem energieneutralen Unternehmen mit besten Perspektiven für die Zukunft. Die Stadt Trier – 100-prozentige Eigentümerin der SWT AöR – wird älteste Smart City Deutschlands. Sichtbare Zeichen dafür sind derzeit an vielen Stellen der Innenstadt zu sehen. „Wir arbeiten mit bis zu sieben Kolonnen parallel und nutzen die geringe Passantenfrequenz, um die technische Infrastruktur in der City zu modernisieren“, erklärt Arndt Müller, technischer SWT-Vorstand.

Bislang seien 41 Mastleuchten demontiert, 31 neue Seilüberspannungen mit LED-Technik ausgestattet und fünf neue Schnittstellen für das SWT-City-WLAN installiert worden. In der Fleisch-, Brot- und Grabenstraße sollen 54 Gebäude an das Glasfasernetz angeschlossen werden. Schnellstes Internet wird dort dann eine Selbstverständlichkeit sein. „Wir wollen Anfang Mai fertig sein“, verspricht Müller. Er sprüht förmlich vor Begeisterung, wenn er über digitale Netzwerke, künstliche Intelligenz und die Möglichkeiten spricht, die sich für die SWT-Unternehmensgruppe und die Stadt Trier durch die im vergangenen Jahr vom Verwaltungsrat beschlossene Strategie ergeben. Vier Millionen Euro investieren die SWT nach eigenen Angaben dafür alleine in diesem Jahr dafür.

Info Fleischstraße: Wann kommt das neue Pflaster? Foto: Rainer Neubert Zwischen Kornmarkt und Heuschreckbrunnen wird in diesen Tagen das Pflaster der Fleischstraße auf vier Metern Breite entfernt und durch ein Asphaltband ersetzt. Notwendig ist das, weil immer wieder Passanten über das lose Pflaster gestürzt waren und die Versicherung der Stadt angekündigt hatte, nicht mehr dafür aufzukommen. Im vorderen Bereich ist die üblicherweise stark frequentierte Straße bereits mit dem wenig attraktiven Asphalt versehen. „Das ist eine Übergangslösung“, verspricht Oberbürgermeister Wolfram Leibe. Weil ein neues Pflaster aber Millionen Euro koste, müssten die Arbeiten dafür öffentlich ausgeschrieben werden. „Wir müssen das im städtischen Haushalt einplanen und im Stadtrat beraten“, sagt Leibe. Frühstens im Jahr 2022 sei mit dem Beginn der Pflasterarbeiten zu rechnen.

Begonnen hat diese Entwicklung bereits vor fünf Jahren, als die SWT von der Stadt die Straßenbeleuchtung übernommen hatte. Seitdem wurde nicht nur die Zahl der unterschiedlichen Leuchten im gesamten Stadtgebiet drastisch reduziert. Der Einsatz modernster Technik reduziert den Stromverbrauch seit drei Jahren jährlich um 500 000 Euro. „Wir installieren in den Lampen auch Access-Points, um in der ganzen Stadt freies WLAN mit bis zu 100 m/bit anbieten zu können.“ Was möglich ist, hat zuletzt die reibungslose Übertragung des Ostergottesdienstes aus dem Dom gezeigt.

Doch auf Beten allein verlassen sich Arndt Müller und seine Mitstreiter nicht. Der geplante Ausbau des Glasfasernetzes von derzeit 90 auf 120 Kilometer in den kommenden drei Jahren wird ermöglichen, was als „internet of things“ bezeichnet wird. Gemeint ist damit die intelligente, automatisierte und schnelle Steuerung vieler Abläufe im Alltag. Schnelles WLAN in der City und in den SWT-Bussen gehört ebenso dazu wie der Aufbau eines digitalen Stadtinformationssystems, die digitale Parkraumbewirtschaftung oder eine intelligente Ladeinfrastruktur. Durch die Möglichkeiten einer flächendeckenden digitalen Vernetzung werden in Zukunft zum Beispiel Stromzähler automatisch ausgelesen. Die Stadtwerke selbst können ihren technischen Betrieb nach betriebswirtschaftlichen und nachhaltigen Kriterien besser steuern. „Unser Ziel ist die CO 2 -Neutralität für alle unsere Bereiche“, verdeutlicht der SWT-Vorstand. „Wobei die notwendige Energie natürlich aus den eigenen regenerativen Erzeugungsanlagen kommen soll.“

Musterbeispiel dafür ist das preisgekrönte Klärwerk in Trier-Nord, das in Zukunft auch den Technologiepark am Grüneberg mit Energie versorgen wird. Dort entsteht auch ein großes kommunales Rechenzentrum. „Sicherheit ist für uns natürlich ein großes Thema“, sagt Müller. „Wir geben die komplexen Daten, die wir verwalten, nicht in eine angreifbare Cloud.“

Oberbürgemeister Wolfram Leibe lobt die Stadtwerke als Premiumdienstleister. „Das Beste daran“, so ergänzt er mit einem Augenzwinkern: „Wenn die SWT Geld verdient, bekommen wir als Stadt von dem Gewinn etwas ab.“ Leibe ist Aufsichts- und Verwaltungsratsvorsitzender der Stadtwerke. „Es ist von großem Wert, dass wir als Stadt einen Protagonisten für viele Bereiche haben, der als Experte die Verwaltung entlasten kann.“

Die Menschen in Trier und die Gäste der Stadt profitieren nach Meinung des Oberbürgermeisters von der Strategie. „Smart City bedeutet Dienstleistung durch Digitalisierung. Das ist mit Blick zum Beispiel auf das freie WLAN oder die intelligente Parkplatzbewirtschaftung ganz konkret und hilft uns allen. Dass wir als Stadt durch die Kooperation mit den Stadtwerken kaum Mehrkosten dafür aufbringen müssen, kommt uns natürlich sehr entgegen. Wir nutzen das SWT-Know-how, um wirtschaftlicher agieren zu können.“