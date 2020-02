Kostenpflichtiger Inhalt: Mode : Shopping Queen aus Trier ab Montag im Fernsehen zu sehen

Das Shopping-Queen-Mobil machte im Oktober 2019 für die Dreharbeiten zur Sendung in der Trierer Paulinstraße Halt. Moderator Guido Maria Kretschmer ist von Trier ganz begeistert, wie er verrät. Foto: Christiane Wolff

Trier Ab Montag läuft die Trier-Staffel des beliebten Fernsehformats Shopping-Queen auf Vox. Der Volksfreund hat vorab reingeschaut und verrät, wer die Kandidatinnen sind, wie gut Trier in der Sendung wegkommt und was das alles mit griechischem Wein zu tun hat.

Ivana hat ein Ankleidezimmer, aus dem man einen ganzen Hofstaat ausstaffieren könnte. Und Anna eine Zwillingsschwester, die ihr aufs Haar gleicht. Gabi liebt‘s sportlich, Jennifer ist ein echtes Burgfräulein und Vanessa trägt gern Scheitel: So viel sei schon mal verraten über die Trierer Shopping-Queen-Kandidatinnen, die in der Karnevals-Woche auf Vox zu sehen sind (siehe Info).

Und natürlich noch das Outfit-Motto: „Long Time no see: Zeige, was dein neuer Long-Blazer alles kann!“, heißt das. Aber wer präsentieren soll, zu was ein Long-Blazer so alles fähig ist, muss natürlich erst mal wissen, was ein Long-Blazer überhaupt ist. „Minimum bis zum Po, maximal bis zum Knie, Knöpfe, gutes Schulterformat“, erklärt Guido Maria Kretschmer, Designer und gut gelaunter Moderator des Reality-Formats.

Info Und das ist Shopping Queen Das Reality-Format Shopping Queen läuft seit 2012 von montags bis freitags von 15 bis 16 Uhr auf dem Privat-Fernsehsender Vox. Fünf Kandidatinnen treten dabei nacheinander an, um das jeweils beste Outfit zu einem vorgegebenen Motto in maximal vier Stunden einzukaufen. Eine Woche spielt jeweils in einer Stadt oder einer Region, dazu kommen Sonderfolgen, zum Beispiel auf Mallorca oder einem Kreuzfahrtschiff. Nach der Shopping-Tour präsentieren sich die Frauen in ihren neuen Kleidern den Konkurrentinnen und werden von diesen jeweils mit einem bis zehn Punkten bewertet. Jeweils freitags, zum Abschluss einer Städte-Reihe, gibt Designer und Moderator Guido Maria Kretschmer seine Bewertung ab. Der Wochensieger erhält 1000 Euro als Gewinn. 2014 wurde das Format Shopping Queen ausgezeichnet mit dem Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie „Bestes Dokutainment“. Laut den Zahlen des Branchendiensts dwdl verzeichnete Shopping Queen im Jahr 2017 einen Marktanteil von bis zu 15 Prozent und hatte im Schnitt 790 000 Zuschauer. In Trier gastiert das reguläre Doku-Format aktuell zum ersten Mal. 2017 hatte allerdings der Trierer Sänger Guildo Horn schon mal bei Promi-Shopping-Queen mitgemacht; auch damals wurde in Trier gedreht.

Zuallererst macht jedoch Trier eine gute Figur in der Sendung: Amphitheater, Dom und Porta Nigra zeigen sich in schönster Herbstsonne – die Sendung wurde schließlich schon im Oktober aufgezeichnet. Just als auf dem Basilika-Vorplatz der Sky-Liner aufgebaut war: ein Aussichtsturm mit rotierender Gondel in 81 Metern Höhe. Die Luftbilder von Trier sind atemberaubend – und allerbeste Werbung für die Römerstadt, denn immerhin gehört Shopping Queen zu einem der beliebtesten Nachmittagsformate im Fernsehen. Auch Guido Maria Kretschmer ist begeistert: „Nein, ist das schön in Trier!“ ruft er und „Der Marktplatz ist ja toll!“ und „Wieso waren wir noch nie in Trier?“ Natürlich ist auch die Karl-Marx-Statue zu sehen. „Shopper aller Länder, vereinigt euch!“, bläst GMK prompt zum Kaufrausch.

Die Kandidatinnen würden sich dazu gerne ein Glas Moselwein schmecken lassen – bekommen aber die Flasche selbst mit vereinten Kräften kaum auf. Dass die Korkenziehversuche ausgerechnet mit den Klängen des Udo-Jürgens-Schlager Griechischer Wein untermalt werden, fällt bei soviel Lokalkolorit doch kaum ins Gewicht.

Was darf noch verraten werden, ohne zu viel vorweg zunehmen? Wie wäre es mit den Top-Five der lustigsten Sätze?

Auf Platz 5: „Zwei Nächte lag diese Tasche neben meinem Bett, und ich habe zwischendurch immer wieder nach ihr gefühlt!“ (Kandidatin Ivana über eine vermutlich sehr teure Chanel-Handtasche mit einer Schulterkette, die so dick ist, dass man auch den Hofhund daran anbinden könnte).

Auf Platz 4: „Du hast ja schon jetzt wunderschön was drauf, da machen wir nur ein Fresh-up.“ (Make-up-Artist Karsten vor dem Schminken einer der Kandidatinnen).

Auf Platz 3: „In Großstädten würden zwei Muster miteinander kombiniert – aber wir sind hier ja in Trier.“ (Rat einer Verkäuferin in einem großen Trierer Modehaus).

Auf Platz 2: „Es ist ein Vorteil, dem Blazer Beine zu schenken.“ (Guido Maria Kretschmer).

Und auf Platz 1 ein echter Trierer: „Komm, hol den!“ (Nagellack-Tipp von Jana an Zwillingsschwester Anna).

ARCHIV - 26.01.2018, Sachsen, Dresden: Designer Guido Maria Kretschmer steht beim 13. Semperopernball im Saal in der Semperoper. Kretschmer hat vor seiner Hochzeit im September auf Sylt noch zwei Sorgen. «Ich hoffe, ich heule nicht die ganze Zeit, weil alles so rührend ist», sagte der 53-Jährige der «Bild»-Zeitung (Ausgabe vom 02.07.2018) über die geplante Trauung mit seinem Partner F. Mutters. (zu dpa "Guido Maria Kretschmer will bei Hochzeit nicht die ganze Zeit heulen" vom 02.07.2018) Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa +++ dpa-Bildfunk +++. Foto: dpa/Jens Kalaene