Kinderhände und ein Regenbogen an einer Kita: Eltern können das Angebot einer Notbetreuung für ihre Kinder nutzen. Die Fälle von bekannten Infektionen in Kitas und Grundschulen halten sich in Trier und Trier-Saarburg bisher in Grenzen, wie eine Statistik des Gesundheitsamts belegt. Foto: dpa/Jens Kalaene