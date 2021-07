Reportage : Das Geheimnis des schwarzen Golds aus Mertesdorf

Wie aus grünem Abfall schwarzes Gold wird – Besuch beim ART in Mertesdorf

Mertesdorf Kaum ist er da, schon ist er weg. Winzer und Gärtner reißen sich um Mertesdorfer Kompost. Unsere Redakteurin ergründet, was ihn so besonders macht.

Warm und leicht liegt er in der Hand, riecht würzig wie Waldboden mit einem Hauch von Weihrauch. Ein dunkles Gemisch aus feiner Krume und kleinen Holzstückchen. Schwarzes Gold. Schwer herzustellen. Schwer zu bekommen. Ein Garant für Erfolg. So jedenfalls sehen das viele Gärtner. Der Mertesdorfer Kompost ist aber nicht nur bei ihnen heiß begehrt.

Meterhoch stapelt sich das Rohmaterial, aus dem dieses fruchtbare Substrat entstehen soll, auf einer riesigen aspahltierten Fläche des Entsorgungs- und Verwertungszentrum in Mertesdorf. Gebaut wurde sie in einem Tal, das einst komplett mit Müll zugekippt war, ehe es sich in jenen Ort verwandelte, an dem Mikroorganismen Laub, Unkraut, Rasenschnitt, Äste und tote Topfpflanzen nun mit Hilfe von Zeit, hohen Temperaturen, harter menschlicher Arbeit und High-Tech in Kompost verwandeln.

Extra Kompost-Tipps für den Hobbygärtner Beim Befüllen eines Komposts sollte man darauf achten, alles so locker wie möglich zu schichten, damit genügend Sauerstoff drankommt. Außerdem sollte der Inhalt aus verschiedenen Schichten bestehen: Laub, kleine Äste, Rasenschnitt, Obst und Gemüseschalen, Kaffeesatz. Auf Fleisch oder Nudeln sollte man verzichten – die locken Ratten an. Um Gestank zu verhindern kann man den Haufen mit Rasenschnitt abdecken oder Kalk daraufstreuen. Ist es zu trocken, sollte man den Kompost bewässern. Beginnt er zu faulen, so sollte man alles wenden und auflockern. Ein Jahr dauert es, ehe aus Abfällen so Humus wird.

Selbst in glühender Sommerhitze ist aus der Ferne zu erkennen, wie staubige Dampfwolken aufsteigen, während ein Radlader Rohmaterial in den Schredder schaufelt.

Winzer bestellen den Kompost bei einem Preis von sechs Euro pro Tonne sattelschlepperweise. Innerhalb von nur zwei Tagen hatten sie im März den gesamten Vorrat des Abfallverbands Region Trier (ART) aufgekauft. Und dabei handelte es sich immerhin um einen mehrere Meter hohen und mehr als 200 Meter langen Berg. Für all die privaten Gärtner, die gehofft hatten, ihren Tomaten, Kohlpflanzen und Kürbissen ein schönes Beet zu bereiten, blieb nichts mehr übrig. Daher rationiert der ART den Dünger inzwischen. Geht er zur Neige, bekommen Profis gar nichts mehr, damit Hobby-Gärtner auch noch eine Chance haben.

Und die wissen, wie schwierig es ist, einen reifen Kompost zu produzieren. Mal vermatscht alles, fault und stinkt. Oder es rottet gar nicht. Und selbst, wenn die Würmer ihr Werk vorbildhaft verrichten, droht die Gefahr, dass mit dem Humus allerlei Unkrautsamen ins Beet wandern. Kompost herstellen, das ist eine Kunst, ja, eine Wissenschaft für sich. Da gibt es zig Rezepte – doch keine Erfolgsgarantie. Unsere Redakteurin hat sich in Mertesdorf von einem Profi zeigen lassen, wie man es richtig macht.

Aber woher weiß man überhaupt, ob es richtig ist? „Da gibt es den beliebten Kresse-Test“, sagt Thomas Hentz, der Mann für den Kompost, noch vor dem Rundgang über das riesige Gelände und lacht. Einfach Kresse säen. Und wenn die nach zwei, drei Tagen sprießt und gleich wieder eingeht, ist der Kompost noch nicht reif genug. Dann ist er noch zu aktiv und zu heiß. Auch die Profis in Mertesdorf machen immer einen Kresse-Test, ehe sie eine teure Probe für die offizielle Qualitätsüberprüfung nehmen lassen. Doch halt, zurück zum Anfang.

Die Geschichte des Mertesdorfer Komposts beginnt in den Gärten der Region. In Bitburg vielleicht, in Kröv oder Thalfang. Da, wo Menschen ihre Sträucher schneiden, ihre vertrockneten Topfpflanzen aussortieren, Unkraut jäten und Rasen mähen. Denn das Rohmaterial stammt ausschließlich aus Gärten und Parks. In der Region Trier werden keine Küchenabfälle im Kompost verarbeitet. Die wandern nämlich in eine Biogasanlage in Reinsfeld, die mithilfe der Abfälle Energie erzeugt.

Bis zu 12 000 Tonnen Grünabfall landen jährlich in Mertesdorf. Mal handelt es sich um krautiges Material aus den Grüngutsammelstellen der umliegenden Landkreise. Mal um das, was der ART in Trier oder dem Kreis Trier-Saarburg auf Anfrage einsammelt. Mal kommen aber auch die Bürger selbst mit einem Hänger voll Grünzeug vorbei. So auch an diesem heißen Sommermorgen. Immer wieder nehmen Autos und Mülltransporter die geschwungene Straße bergab. Piepend nähern sich die LKW rückwärts dem Haufen, öffnen die Klappe, um ihre grüne Fracht loszuwerden. Mit etwas Glück riecht es dann nach harzigem Holz und frischem Heu. Mit etwas Pech, stinkt es nach Gülle. Nach Gras, das in Sammelstellen dicht gepackt wochenlang vor sich hinfaulte.

Thomas Hentz fischt Folie aus frisch gehäckseltem Grünabfall. Mal wieder hat jemand mit Rasenschnitt und Ästen auch Plastik entsorgt.

„Wenn Sauerstoff im Spiel ist, kommt es zu aeroben Prozessen. Zur Verwesung“, erklärt Hentz. Die ist erwünscht. Ohne Sauerstoff hingegen kommt es zur Fäulnis. „Das stinkt“, sagt Hentz.

Verloren ist das Material damit nicht. Beherzt schaufelt der Radlader die halb verweste, halb verfaulte Biomasse in den LKW-großen Häcksler. Monoton dröhnend und schnarrend spuckt ein Förderband die Hackschnitzel auf der Spitze eines Materialberges aus, der nicht nur die Kegel-Form eines Vulkans hat, sondern auch von heißen, staubigen Dampfschwaden umspielt wird.

Plötzlich schaut Hentz missmutig und prescht durch die Staubwolke auf den Berg zu, bückt sich, greift nach etwas und hält es anklagend hoch. Plastik! In diesem Fall zwei Töpfchen und ein Stück Folie.

Ein Ton-Entchen. Nicht alles, was im Grünmüll landet, gehört da auch hin.

Immer wieder entsorgen Menschen nicht nur ihr Grüngut, sondern die Töpfe gleich mit. Ein großes Ärgernis. Für den ART, für seine Kunden und die Umwelt. Denn: Aussortieren lasse sich das Plastik nicht. Der ART bittet daher darum, Grüngut, da wo es vor der Hautüre abgeholt wird, nicht in Plastiksäcken bereitzustellen. Beim Entleeren geraten regelmäßig Plastikfetzen in die Biomasse.

Und so fallen beim Spaziergang entlang der langen „Tafelmiete“, so der Fachbegriff, hier und da bunte Plastikteile auf. Der bis zu 3,5 Meter hohe Haufen enthält zudem auffällig viele größere Holzstücke, die auf den ersten Blick so gar nicht nach Kompost aussehen. Doch sind genau sie, wie der Fachmann erklärt, das Geheimnis des Erfolgs: Das Holz verhindert, dass alles zusammenklebt und sorgt dafür, dass überall genügend Sauerstoff für eine gute Rotte hingelangt.

Luftig bleibt alles auch dadurch, dass der gesamte Kompostkoloss mehrfach umgeschichtet wird. Früher habe ein Radlader tagelang Diesel verbrannt, um alles umzuwälzen. Inzwischen hat der ART ein Spezialgerät angeschafft, mit dem sich die Arbeit in einem halben Tag erledigen lässt: Mit einer senkrechten Riesenfräse düst ein Traktor seitwärts am Berg vorbei. Die Fräse befördert die Biomasse auf ein Förderband und wirft sie seitlich ein paar Meter weiter wieder aus.

Allerdings ist Sauerstoff nicht das Einzige, was die Pilze und Bakterien benötigen, um ihren Job zu erledigen. „Ohne Wasser kein Leben“, sagt Hentz und zeigt auf einen Feuerwehrschlauch, mit dem der Haufen in trockenen Perioden befeuchtet werden kann. Das dafür benötigte Wasser wird bei Regen samt der braunen Sickersäfte auf der riesigen Asphaltfläche gesammelt, in einem gut abgedichteten Auffangbecken zwischengelagert und von dort auf die braune Masse gepumpt.

Mit Luft und Wasser sind die winzigen Lebewesen dann in der Lage, die Moleküle von Kohlenhydrat-Verbindungen und Holzstoffen aufzuspalten und so die Mineralstoffe und Stickstoffverbindungen freizusetzen, die Kompost zu einem wertvollen Dünger machen. Nur ein halbes Jahr dauert es in Mertesdorf, bis der Prozess abgeschlossen ist.

Bei der Arbeit, die die Winzlinge verrichten, entsteht Hitze. Temperaturen von 70 Grad Celsius werden erreicht. Das ist neben dem Asphaltboden eine Erklärung dafür, warum in diesem Komposthaufen nicht die üblichen Regenwürmer, Asseln oder Ohrenschleifer hausen. Viel zu heiß! Wie ein Braten ist der Kompostklops mit zwei Meter lange Riesenthermometern gespickt. Die übertragen ihre Daten stündlich auf Hentz’ Rechner, sodass er jederzeit einen Überblick hat, wie die Rotte verläuft. So hohe Temperaturen haben einen enormen Vorteil: Sie „hygienisieren“ den Dünger. Krankheitserreger werden ebenso getötet wie Pflanzensamen.

Das beweist auch der schrumpfende schwarze Haufen ganz am Ende des langen Kompostplatzes, auf dem kein einziges grünes Hälmchen wächst. Hier liegt das fertige Produkt. Oder das, was davon aktuell noch übrig ist. Ein meterlanges Trommelsieb hat die groben Holzteile entfernt. Sie wandern zurück zum Anfang, in den Häcksler. Was übrig bleibt, ist jener würzige duftende schwarzbraune Humus mit einer Körnung zwischen 0 und 40 Millimetern, der laut Prüfzeugnis auch im Bio-Landbau eingesetzt werden darf. Selbst für die strengen Bioland-Betriebe sei der Kompost zertifiziert, betont Hentz.

Ein Kombi mit leerem Anhänger stoppt vor der Ware. Schon eilt der Radlader herbei, greift sich eine Baggerschaufel schwarzen Goldes und verteilt sie behutsam auf dem Hänger. Dieser Kunde benötigt das Material im Pferdestall. Als Einstreu für zwei kranke Tiere, die weich stehen sollen. Ganz schön billig finde er das, sagt der Pferdebesitzer, dabei hat der ART die Preise gerade erst angehoben. Sechs Euro zahlt man pro Tonne, sechs Euro fürs Laden. Abgepackte Ware ist teurer: Die kostet fünf Euro pro Sack (und ist sehr oft ausverkauft). Das liege daran, dass das Abfüllen nur dann möglich ist, wenn es länger trocken war.

Aber ist das alles kostendeckend? Hentz Antwort: Ein lautes Lachen. „Jemand, der davon leben will, produziert alles, nur keinen Kompost“, sagt der Experte. Die Produktionskosten lägen bei 40 bis 70 Euro pro Tonne. Das könnte erklären, warum der ART der einzige Kompostproduzent der Region ist. Der Verband hat schließlich einen Auftrag: Er muss sich um den Abfall kümmern.

Ein Müllfahrzeug liefert Grünabfall an. Der kommt erstmal auf einen großen Haufen und wird später gehäckselt.

Ein Riesenthermometer überwacht den Rotteprozess. Bei Bedarf wird die Kompostmiete bewässert. Denn: Ohne Wasser kein Leben.

Und ab dafür: So eine Ladung Kompost kostet sechs Euro. Plus sechs Euro fürs Verladen. Diese Fuhre wird als Streu im Pferdestall dienen.

Das Endergebnis ist etwas gröber als sich mancher Kompost vorstellt, aber ein richtiger Energie-Kick fürs Gemüsebeet.