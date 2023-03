Rätsel um s.Oliver-Nachfolge ist gelöst Das ist der neue Anker-Mieter für die Trier-Galerie

JD Sports ist ein vor allem bei jüngeren Leuten derzeit höchst angesagter Sportfashion-Laden mit Schwerpunkt auf modischen Sneakern aller Marken. Der neue Anker-Mieter des Einkaufscenters in der Trierer Fleischstraße öffnet auf den beiden Ladenflächen in Erd- und Obergeschoss, auf denen bislang das Mode-Label S.Oliver zu Hause war. S.Oliver, Mieter der ersten Stunde in der Trier-Galerie, hatte seinen Pachtvertrag nicht verlängert, letzter Verkaufstag ist am Samstag, 1. April.