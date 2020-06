Kostenpflichtiger Inhalt: Einzelhandel : Knappe Entscheidung für Globus in Trier

Trier Die Pläne für ein Globus SB-Warenhaus in Trier können weiter verfolgt werden. Mit knapper Mehrheit hat der Stadtrat Trier am späten Abend nach umfassender Diskussion für die Ansiedlung in einem neuen Gewerbegebiet an der Monaiser Straße in Zewen gestimmt. Allerdings wird dieses kleiner sein als ursprünglich geplant.