Schweich „Gemeinden, vereinigt euch!“: Mit diesem Motto ließe sich die jüngste Sitzung des Schweicher Stadtrats beschreiben. Es ging um die Frage, wie Kommunen mehr Geld vom Land zum Kita-Ausbau erhalten könnten.

Der Architekt Rolf Schuh aus Schweich hat bei der Stadtratssitzung am Donnerstagabend eindeutig den größten Redeanteil. Anhand verschiedener Grafiken stellt er seine Empfehlung für die Erweiterungsbauten an der Kita Kinderland Schweich und an der Kita Angela Merici im Stadtteil Issel vor, auf die sich der Sozialausschuss schon geeinigt hat (der Volksfreund berichtete). Schuh hat alles bedacht, von Wickeltischen mit Blick in die Gruppenräume über Ruheräume für die Kleinsten bis hin zu Mensen mit faltbaren Wänden und Sichtfenstern zur Küche. Auch Barrierefreiheit und die Option, bei Bedarf ein zweites Stockwerk anzubauen, ist berücksichtigt.

Das neue Kita-Gesetz, das schrittweise bis zum Jahr 2021 in Rheinland-Pfalz umgesetzt werden soll, wird voraussichtlich den Rechtsanspruch auf eine siebenstündige Betreuung am Stück vorgeben. Dann werden mehr Kinder als bisher über Mittag bleiben, also in der Kita essen und auch dort schlafen und ruhen. Dafür sollen die Kitas auch in Schweich wachsen (der TV berichtete).