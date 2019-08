Trier Die geplanten Änderungen haben rege Diskussionen ausgelöst. Die Stadtverwaltung Trier lehnt die von der SPD geforderte Einwohnerversammlung ab. Der Rat wird sich mit der neuen Satzung in der Sitzung am 29. August befassen.

Insbesondere geht es um den bislang in der Grundgebühr inkludierten Hol- und Bringservice, bei dem die Müllwerker die Restmülltonne am Abholtermin an den Straßenrand und später wieder zurück an ihren üblichen Standort rücken. Dieser Service soll künftig gut 40 Euro pro Jahr zusätzlich kosten und nur in Kombination mit einem 14-täglichen Leerungsrhythmus buchbar sein, der hohe Zusatzgebühren verursacht. Vor allem für „ältere Mitbürger und Menschen mit Behinderung“ sei das „nachteilig“, heißt es in der Pressemitteilung der Grünen. Für Familien mit Kleinkindern müssten „zusätzliche Entsorgungsmöglichkeiten“ zum geplanten Vier-Wochen-Rhythmus gefunden werden, fordern die Grünen. Gleichzeitig betont die Partei, dass die Gebührenerhöhung „nicht so gravierend ausfällt, wie es auf den ersten Blick scheint“. In der Grundgebühr sollen künftig nur noch 13 statt 26 Leerungen inkludiert sein. Die 14. Leerung und jede weitere kosten 9,66 Euro extra (der TV berichtete). Weil die Grundgebühr allerdings gleichzeitig sinkt, tritt eine effektive Verteuerung erst ab der 17. Leerung ein.