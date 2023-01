Elektromobilität : Stadtbusse: Bald schnurrt’s noch mehr

Trier Nicht wundern, wenn es auf Triers Straßen jetzt öfter „schnurrt“. Der bislang einzige Elektrobus der Stadtwerke hat Gesellschaft bekommen. Nun sind drei batteriebetriebene Citaro-Gefährte im Einsatz – und es sollen bald viel mehr werden.

Die neue E-Bus-Offensive hat zwei wesentliche Gründe. Zum einen will Müller die von den Stadtwerken angestrebte Mobiliätswende weg vom Dieselantrieb hin zur Klimaneutralität „bis zum Jahr 2034 abgeschlossen“ haben. Da kommt es wie gerufen, dass der Bund dieses Bestreben derzeit kräftig unterstützt. Konkret: Wenn die Stadtwerke statt eines konventionellen Diesel- einen E-Bus bestellen, übernimmt der Bund 80 Prozent der Preisdifferenz. Ein Elektro-Solobus kostet knapp 600.000 Euro und damit rund 340.000 Euro mehr, als ein Dieselfahrzeug. Ein fast doppelt so großer E-Gelenkbus liegt bei über 700.000 Euro und damit mehr als 400.000 Euro über der Dieselreferenz.

Die Stadtwerke wollen zunächst überwiegend Solobusse anschaffen, also Fahrzeuge wie die drei, die bereits in Trier im Einsatz sind. „Die haben sich in der Praxis bewährt“, erklärt Müller. Der seit September 2021 fahrende erste E-Citaro der SWT (Kennzeichen: TR S 100) habe den Praxistest bestanden: „Es gab weder Probleme mit der Reichweite noch mit Heizung oder Klimaanlage“, berichtet Knut-Hofmeister, Vizechef des SWT-Verkehrsbetriebs. Allerdings habe es nach gut einem Einsatzjahr einen Akkuschaden gegeben. Der werde in der Kategorie „Erfahrungen sammeln“ verbucht und habe die SWT auf dem Weg zur Elektromobilität „nicht zurückgeworfen“. Die beiden neuen Busse (TR S 101 und -102) seien wie der S 100 „zur allgemeinen Zufriedenheit“ unterwegs. Und zwar im Normalverkehr vor allem auf den Linien 1 (Euren – Nells Park) und 5 (Wilhelm-Leuschner-Straße – Feyen) sowie im Sternbus-Verkehrs (abends ab 18.45 Uhr und am Wochenende) auf den Linien 80 (Wilhelm-Leuschner-Straße – Trier-West) und 85 (Weismark – Hauptbahnhof).