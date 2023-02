Verkehrsbehinderungen : Bäume müssen für Haltepunkt Kaiser-Wilhelm-Brücke weichen – Umleitung auch am Mittwoch

Foto: Rainer Neubert 18 Bilder Fällarbeiten in Trier-West, Rodung in Euren und Pläne für den Haltepunkt an der Kaiser-Wilhelm-Brücke

Trier-West/Pallien Die Umleitung stadtauswärts wegen der Fällarbeiten am Dienstag in der Kölner Straße haben für Verkehrsbehinderungen gesorgt. Heute geht es weiter.

Autofahrer, die am Dienstag von Trier-West/Pallien in Richtung Ehrang unterwegs waren, mussten Geduld mitbringen. Im Bereich Kölner Straße/Bonner Straße (B 53) war wegen Baumfällarbeiten eine Umleitung über den Schneidershof eingerichtet worden. Vier Bäume dort müssen gefällt werden, um für den Bau der Bahnsteige für den Haltepunkt Kaiser-Wilhelm-Brücke an der reaktivierten Weststrecke Platz zu schaffen.

Die eigentlichen Bauarbeiten für den Bahnhaltepunkt starten zwar nach Angaben der Deutschen Bahn erst im Mai. Gefällt werden dürfen die Bäume allerdings nur noch bis Ende Februar, den die Baumschutzverordnung erlaubt das Fällen von Bäumen grundsätzlich nur zwischen dem 1. Oktober und dem letzten Tag des Februars. Nisten in einem zu fällenden Baum Vögel, ist das Fällen grundsätzlich untersagt – auch in dieser Zeit.

Die Sperrung am Dienstag war auf den Zeitraum zwischen 9 und 15.30 Uhr beschränkt, um größere Behinderungen im Berufsverkehr zu vermeiden. Doch auch in dieser Zeit staute sich der Verkehr im Westen zeitweise zurück bis hinter den beschrankten Bahnübergang. Dadurch war auch die Wartezeit für die Einfahrt aus der Hornstraße noch länger als üblich. Weil die Fällarbeiten noch nicht abgeschlossen werden konnten, wird am Mittwoch noch einmal ab 9 Uhr gesperrt.

Weniger Verkehrsprobleme gab es in den vergangenen Tagen am Bahnübergang in Euren. Dort wurde eine Fläche zwischen dem Netto-Markt und den Gleisen gerodet und von Unrat befreit. Geplant ist dort ein Park&Ride-Platz für den Haltepunkt Euren, der hier entstehen wird.