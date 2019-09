Trier Mit einer der größten Demonstrationen in der Geschichte der Stadt Trier haben am Freitag rund 2500 Menschen ein Zeichen für mehr Umweltschutz gesetzt.

Schließlich zogen rund 2500 Menschen vom Dom am Stadtwerke Center in der Ostallee vorbei und marschierten über die Theodor-Heuss-Allee durch die Porta Nigra wieder in die Fußgängerzone.

Zu Beginn der Veranstaltung und auch am Ende hielten auch einige Menschen Reden. Henry Hofmann von „Fridays for Future“ begrüßte die Teilnehmer und verwies auf den Anlass der Demonstration: „Wir sind heute hier, weil das Klimakabinett in Berlin tagt und wir dafür streiken, dass auch endlich etwas fürs Klima getan wird.“

Antje Bruns, Professorin an der Uni Trier, forderte am Mikrofon: „Wir müssen uns klar machen, dass wir Teil einer globalen Protestaktion sind.“ Sie machte darauf aufmerksam, dass nicht nur in Deutschland an diesem 20. September Hunderttausende auf die Straße gegangen seien, sondern auf der ganzen Welt die Proteste gelaufen seien – in Sydney, Hongkong, Mumbai, New York und eben auch in Trier.