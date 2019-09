Trier Thorsten Wollscheid (32) kandidiert bei der Wahl am 27. September. Ein möglicher Konkurrent winkt hingegen ab.

Die Überraschungs-Botschaft kam per E-Mail: „Nach 16 Jahren Mitgliedschaft in der CDU, davon acht Jahre im Vorstand, habe ich mich entschieden, Verantwortung zu übernehmen und mich für das Amt des Vorsitzenden zur Verfügung zu stellen“, schreibt Thorsten Wollscheid an die Funktionsträger der CDU Trier. Er ist der erste, der vor dem Kreisparteitag am 27. September seinen Hut in den Ring wirft.