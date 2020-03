Geschichte : Tod beim Artillerieangriff: Schicksal zweier Trierer klärt sich erst jetzt auf

Osburg/Trier Mit dem Einmarsch der amerikanischen Truppen in Trier ist für viele Bürger der Zweite Weltkrieg nicht vorbei gewesen. Das zeigt die Geschichte zweier Trierer. Eher zufällig wurde nun bekannt, was mit ihnen vor 75 Jahren geschah.

Am Anfang steht nicht viel mehr als ein Zettel mit einer kurzen Notiz. Den erhält Hermann Bonert vom Trierer Heimatforscher Adolf Welter. Bonert schreibt zu dieser Zeit gemeinsam mit Tobias Blasum am Buch „Gefallene Festungen. Das Ende des Zweiten Weltkriegs im Osburger Hochwald und im Ruwertal“ (siehe Info). Und da ist dann plötzlich die Verbindung. Es geht nämlich um das Schicksal von Emma und Helmut Kesselheim. Diese stammten aus Trier und sind vor 75 Jahren bei den Kämpfen ums Ruwertal gestorben.

Mutter und Sohn gehören zu einer größeren Gruppe von Menschen, die die Stadt verlassen haben. Viele haben im direkten Umland Schutz gesucht. Denn in Trier fallen immer wieder Bomben. Es ist lebensgefährlich, sich in der Stadt aufzuhalten.

Aus der ursprünglichen Idee, Erinnerungen einiger Osburger Zeitzeugen an die Zeit des Nationalsozialismus in Form von Interviews aufzuschreiben und so der Nachwelt zu erhalten, ist eine detaillierte Dokumentation der letzten Kriegstage im vorderen Osburger Hochwald und im unteren Ruwertal entstanden.

Was sich genau im Verschlag zwischen Wochenendhaus und Baumstämmen abgespielt hat, weiß niemand. Laut Augenzeugenbericht bringen am Morgen des 13. März Trierer Flüchtlinge den toten Helmut Kesselheim und seine schwerverletzte Mutter zur Osburger Mühle. Ein Granatsplitter hatte den Kopf des Neunjährigen getroffen. Die Mutter lebt zwar noch, ist aber lebensgefährlich verletzt. Sie wird zur Osburger Kapelle gebracht, dann weiter ins Hermeskeiler Krankenhaus. Dort stirbt sie am 14. März. Helmut Kesselheim wird neben einem Schuppen der Gaststätte Osburger Mühle bestattet. Es wäre zu gefährlich gewesen, ihn zu einem Friedhof zu bringen. Emma Kesselheim wird in einem Massengrab auf dem katholischen Friedhof Hermeskeil bestattet. Kurz nach dem Krieg werden beide exhumiert und am 13. August auf dem Hauptfriedhof Trier bestattet. Zeit seines Lebens ist Ehemann und Vater Stephan Kesselheim unsicher gewesen, ob im Trierer Grab wirklich Frau und Sohn liegen. Das berichtet Bernd Kesselheim. Er ist ein Halbbruder von Helmut. Sein Vater hatte nach dem Krieg noch einmal geheiratet und gemeinsam mit seiner Frau acht Kinder gehabt. Sein Vater habe nach der Rückkehr aus der Kriegsgefangenschaft versucht, etwas über die Ereignisse unweit der Osburger Mühle zu erfahren. Immer wieder. Und immer wieder vergebens.