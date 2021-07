Warnung : Corona-Ausbruch in Trierer Diskothek - Besucher sollen Schnelltest machen

Unser Bild zeigt eine Szene aus einer Discothek in Ravensburg am ersten Juliwochenende 2021. Der Club darf im Rahmen eines Corona-Modellprojekts geöffnet sein. In Rheinland-Pfalz gelten für den Betrieb von Discotheken immer noch strenge Abstands- und Hygieneregeln. Foto: dpa/Felix Kästle