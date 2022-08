Einzelhandel : Was passiert mit dem leeren Real-Gelände in Euren? - Erste Projektskizzen liegen bei der Stadt

Es ist still geworden auf dem Gelände des ehemaligen Real-Markts in Trier-Euren (Bildmitte). Der neue Besitzer hat Pläne für den Markt, die eine Änderung des Bebauungsplans notwendig machen. Foto: Portaflug Föhren

Trier Was wird aus den ehemaligen Real-Märkten in Trier und Kenn? Die Eigentümer halten sich zwar bedeckt. Doch so wie es aussieht, plant der neue Besitzer für das Gelände im Stadtteil Euren Veränderungen.