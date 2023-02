Kunst & Kultur : Sonderausgabe der Trierer Katz: Im Namen des Schwicks

Helmut "Schwick" Schwickerath gewidmet: Cover der 2023er Katz-Sonderausgabe. Foto: Christian Jöricke

Trier Überraschung: Es erscheint doch noch eine Ausgabe des vor Jahren eingestellten alternativem Stadtmagazins Katz! Gewidmet ist sie dem kürzlich gestorbenen Helmut „Schwick“ Schwickerath.

Es dürfte kuschelig voll werden am Donnerstagabend kommender Woche (9. Februar, 19 Uhr) im großen Saal der Tuchfabrik. Denn in Trier und Umgebung läuft gerade das große Sich-Verabreden, seit klar ist, was an jenem Abend geboten wird: die Präsentation der neuen Katz-Ausgabe mit dem Titel „Jetzt wird’s persönlich!“ Das allein wäre noch keine übermäßig große Zugnummer, doch der Anlass des Erscheinens eines Sonderhefts des bereits vor Jahren offiziell eingestellten Stadtmagazins Kleine andere Trierer Zeitung (kurz: Katz) ist ein besonderer und trauriger zugleich. Gewidmet ist es Helmut „Schwick“ Schwickerath, im vergangenen November kurz nach seinem 85. Geburtstag gestorbener Künstler, Kunstlehrer und jahrzehntelang Katz-Mastermind.

Eine Magazinvorstellung als Gelegenheit, in kollektiver Nostalgie zu schwelgen und eines Mannes zu gedenken, an den man gerne denkt. Die Tufa ist ein bestens geeigneter Ort, schließlich gehörte Schwick zu den Mitgründern und Pionieren des soziokultuerellen Zentrums. Da werden Erinnerungen wach an einen schönen Tufa-Abend im März 2005. Damals stand die Präsentation der Jubiläums-Festschrift „20 Jahre Tufa – Die Alternative“ auf dem Programm, maßgeblich mitgestaltet von Helmut Schwickerath, der auch fröhlich mitfeierte.

Damals ebenfalls dabei: der mittlerweile 90-jährige frühere SPD-Verwaltungspolitiker Walter Blankenburg, in seiner Zeit als Triers Kulturdezernent im Rathaus die treibende Kraft bei der Tufa-Gründung. Bei öffentlichen Anlässen zeigt sich Blankenburg extrem selten (O-Ton: „Was soll ich alter Sack denn da?“), aber nächste Woche will er – „sofern ich gesundheitlich gut drauf bin“ – eine Ausnahme machen: „Weil der Schwickerath so ein toller Typ war und gewürdigt gehört.“

2005 gemeinsam im großen Tufa-Saal: Helmut Schwickerath (links) und Walter Blankenburg schwelgen in Erinnerungen. 18 Jahre später will Blankenburg mit dabei sein, wenn in Erinnerungen an „Schwick“ geschwelgt wird. Foto: Roland Morgen

Katz-Sonderausgabe: Diese Autoren ehren Schwick

Wie es zur Katz-Renaissance gekommen ist, erklärt Mitinitiator Christian Jöricke (46): „Nachdem wir von Schwicks Tod erfahren hatten, kamen mein Freund Tom Lenz – ehemaliger Katz- und 16vor-Autor – und ich auf die Idee, ihm zu Ehren eine Sonderausgabe herauszugeben.“ Jöricke übernahm die redaktionelle Verantwortung, organisierte ein Redaktionstreffen, vergab Themen, bearbeitete die Texte. Lenz lektorierte die Beiträge. Den Löwenanteil am Zustandekommen hatte – darauf weisen ihre Mitstreiter gerne hin – Gepa Schwickerath. Schwickeraths 49-jährige Tochter, Diplom-Designerin mit Wohnsitz im Hamburg, übernahm die Gestaltung und die Bildrecherche.

Das Heft umfasst 76 Seiten. Autoren sind unter anderem Michael Schmidt-Salomon, Richard Leuckefeld, Marcus Stölb, Dominik Heinrich, Jimi Berlin, ehemalige Schülerinnen des Auguste-Viktoria-Gymnasiums (an dem Schwickerath 35 Jahre lang Kunsterzieher war) und der kürzlich verstorbene Bernd Sauerborn. Jöricke zum Inhalt: „Viele Beiträge sind Erinnerungen an Schwick, es gibt aber auch lokalpolitische und kulturelle Themen, wie sie einfach in eine Katz reingehören.“ Zudem wird im Heft erstmals der mit insgesamt 5000 Euro dotierte Helmut-Schwickerath-Kunstpreis ausgelobt.

Veranstalter der Präsentation ist der Verein Musiknetzwerk Trier, der Eintritt ist frei und jede und jeder als Gast willkommen. Die Präsentation und das Wiedersehen mit vielen alten Weggefährten von Schwick sollen im Mittelpunkt stehen.

Das bisher feststehende Programm: Nach der Begrüßung durch Christian Jöricke werden Video-Ausschnitte von und mit Schwickerath gezeigt; einige Autoren lesen aus ihren Beiträgen. Für die passende Beschallung sorgt Flamenco-Sänger und Gitarrist José Reyes. Passend zu Schwickeraths Wein-Vorliebe: Es wird spanischer Rosé in Flaschen zum Mitnehmen angeboten – mit „Schwick-Etiketten“.