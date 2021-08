Corona-Pandemie : Vorbereitung auf die vierte Welle: Gesundheitsamt Trier fordert Soldaten an

Das Gesundheitsamt ist sich sicher: Die vierte Welle kommt – auch in Trier und Trier-Saarburg. Foto: dpa/Jens Büttner

Trier Das Trierer Gesundheitsamt rechnet in den nächsten Wochen mit weiter steigenden Corona-Zahlen. Doch nicht nur das bereitet Amtsarzt Harald Michels Sorgen. Mit einer Studie will er herausfinden, wie viele Menschen in Trier und Trier-Saarburg an Long Covid leiden – schwere Symptome, die auch Monate nach einer Infektion noch anhalten.

Etwa ab Frühsommer war endlich genügend Serum da. Die Impfquote stieg, zumindest anfangs, kräftig. Immer mehr Corona-Regeln wurden gelockert. Und das zumindest zeitweilige Sommerwetter samt Draußensein trug mit bei zu niedrigen Infektionsraten. Nach Wochen und Monaten, die sich zumindest fast wieder so wie früher anfühlten, zieht die Pandemie nun allerdings wieder an.

Ab heute gilt die neue Landesverordnung mit strengeren Vorsichtsmaßnahmen ab einer Inzidenz von 35. Am Sonntag lag Trier zwar mit 32,3 wieder unter dieser Grenze und der Landkreis mit 25,4 ist sogar noch weit davon entfernt. Die Zahlen täuschen allerdings: Wegen einer „größeren, laufenden Ermittlung mehrerer Fälle von Neuinfektionen“, die dem Landesuntersuchungsamt für die Ermittlung der Inzidenz am Sonntag nicht rechtzeitig gemeldet werden konnten, müsse davon ausgegangen werden, „dass die Inzidenzen für die Stadt und den Landkreis am Montag deutlich steigen“, teilte das Gesundheitsamt am Sonntag mit. „Ja, wir gehen allerdings fest davon aus, dass die vierte Welle kommt“, betont denn auch Thomas Müller, Pressesprecher des für Stadt und Landkreis zuständigen Gesundheitsamts Trier.

Fünf Corona-Patienten aus der Region müssen derzeit stationär im Krankenhaus behandelt werden. „Bei vielen jungen Leuten gehen Corona-Infektionen ohne Symptome vorüber“, erläutert Müller. Sorge bereitet die vierte Welle dem Gesundheitsamt trotzdem.

Langzeitfolgen So erschöpft sein, dass man noch nicht mal mehr vom Sofa aufstehen kann. Kurzatmigkeit nach nur ein paar Treppenstufen. Unsortierte Gedankenströme, Gedächtnislücken, Schmerzen mal hier im Körper und mal da: Das sind die häufigsten Symptome, die nach einer Corona-Infektion auftreten können. Die Weltgesundheitsorganisation geht davon aus, dass rund zehn Prozent aller Menschen, die sich mit Covid-19 infizieren, unter solchen unspezifischen Langzeitfolgen leiden. Und zwar auch nach leichten Krankheitsverläufen der eigentlichen Infektion. „Auch wir kennen schwere Fälle von Long Covid“, betätigt Thomas Müller, Sprecher des Gesundheitsamts Trier.

Belastbare Zahlen liegen der Behörde allerdings noch nicht vor. Das soll sich ändern: Im Oktober werden die rund 7500 Menschen, die sich in Stadt und Landkreis bisher infiziert haben, zu ihrem Gesundheitszustand befragt, insbesondere nach typischen Long-Covid-Symptomen. „Ob alle ehemals Infizierten befragt werden oder nur eine Stichprobe oder eine repräsentative Auswahl, steht noch nicht fest“, sagt Pressesprecher Müller. Wissenschaftlich begleitet werde die Studie von der Universität Trier.

Vierte Welle Triers Amtsarzt Harald Michels führt derzeit Einstellungsgespräche mit neuen Mitarbeitern. Um sich für die erwartete vierte Corona-Welle zu wappnen, will das Gesundheitsamt sich wieder personell aufstocken. „Wir haben auch erneut Unterstützung seitens der Bundeswehr angefordert“, berichtet Behördensprecher Müller. Soldaten hatten auch bei der bis dato letzten Corona-Welle geholfen, Infektionsketten aufzuspüren und Menschen zu informieren, die möglicherweise Kontakt zu Infizierten hatten. „Der Entspannungsmodus der vergangenen Wochen und Monate ist auch bei uns vorbei und wir schalten wieder auf Bereitschaft“, sagt Müller. Das Krisenzentrum des Gesundheitsamts ist übrigens verlegt worden: Der Mietvertrag über die Räumlichkeiten in der Europäischen Rechtsakademie ist ausgelaufen und der Krisenstab ins Robert-Schuman-Haus auf dem Markusberg umgezogen.

Booster-Impfung Vereinzelt haben Bundesländer in den vergangenen Tagen bereits damit begonnen, insbesondere älteren oder besonders gefährdeten Menschen, die bereits voll geimpft sind, eine dritte Impfdosis anzubieten. „Bei uns ist das noch kein Thema“, sagt Thomas Müller, Sprecher des Gesundheitsamts Trier. „Dafür muss zunächst eine entsprechende politische Entscheidung getroffen werden und auch gesagt werden, ob die Impfzentren oder die Hausärzte für diese Impfungen dann zuständig sind.“ Generell vorbereitet sei das Trierer Gesundheitsamt allerdings für die möglicherweise bevorstehende Organisation der so genannten Booster-Impfung.

Krankenhaus Kapazitäten Das Kyll-Hochwasser hatte Mitte Juli das Ehranger Krankenhaus so stark geflutet, dass die gesamte Klinik stillgelegt werden musste. Die Behebung der Schäden wird voraussichtlich bis weit ins nächste Jahr dauern. Knapp 150 Klinik-Betten weniger als bisher stehen damit in Trier zur Verfügung.