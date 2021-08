Nach illegalem Autorennen : Tatort Trierer Ostallee - Polizei stellt Raser-Unfall in der Dämmerung nach

Polizei und Landeskriminalamt haben am Dienstag, 10. August 2021, gegen 21 Uhr die Ostallee gesperrt um zu prüfen, ab welchem Punkt der Fahrbahn ein Fußgänger zu sehen ist, der die Straße auf Höhe der Aral-Tankstelle betritt. Die Ermittlungen finden statt im Zusammenhang mit dem Raser-Unfall, bei dem am 31. Juli ein 21-Jähriger Trierer lebensgefährlich verletzt wurde. Foto: Christiane Wolff

Trier Zum zweiten Mal an einem Tag hat die Polizei am Dienstagabend die Ostallee in Trier abgesperrt. Ab wann hätte der unbekannte Audi-Fahrer den Fußgänger sehen müssen, den er am Samstag voriger Woche dort überfahren hat? Was die Beantwortung dieser Frage mit einer lebensgroßen Puppe zu tun hat, lesen Sie hier: