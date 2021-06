Stadtverwaltung Trier : Oberbürgermeister Wolfram Leibe will Umweltdezernent werden

Triers Oberbürgermeister Wolfram Leibe schlägt vor, wie die Aufgaben in der Stadtverwaltung künftig neu verteilt werden könnten – und Umwelt, Soziales und Digitalisierung mehr Gewicht erhalten sollen. Foto: Roland Morgen

Trier Dicke Überraschung: Nicht ein neuer, zusätzlicher Dezernent soll künftig in der Trierer Stadtverwaltung zuständig sein für das Thema Umwelt. Vielmehr will Oberbürgermeister Wolfram Leibe die Fäden für Umweltschutz, Mobilität und Nachhaltigkeit höchst selbst in die Hände nehmen. Den Trierer Grünen dürfte das nicht gefallen.