So sieht die baufällige Egbert-Grundschule in Trier-Ost mittlerweile aus. Nach TV-Informationen soll der Bauschaden sich in den vergangenen Jahren durch einen Wasserschaden vergrößert haben. Die Fundamente der alten Pausenhalle sind allerdings offenbar ausreichend stabil, um diese in einen vollwertigen Mehrzweckraum zu verwandeln. Foto: Christian Dirr