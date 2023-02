Tod von Dag Hammarskjöld : Cold-Case: Trierer Studenten helfen, mögliches Mordkomplott gegen früheren UN-Generalsekretär aufzuklären

Dag Hammarskjöld während eines Besuchs im Kongo 1960. Foto: UN Photo / HP

Trier Noch immer ist unklar, warum vor über 60 Jahren das Flugzeug des damaligen UN-Generalsekretärs Dag Hammarskjöd in Afrika abgestürzt ist. Ein Team der Uni Trier hat in akribischer Arbeit Belege dafür gesammelt, dass es wohl kein Unfall war.

Seit Jahrzehnten ranken sich um den Tod des früheren UN-Generalsekretärs Dag Hammarskjöld Gerüchte und Verschwörungstheorien. Der damals 56-Jährige starb in der Nacht zum 18. September 1961 bei einem Absturz seines UN-Flugzeuges an der Grenze zwischen dem Kongo und Nordrhodesien, dem späteren Sambia. Die Ursache ist bis heute ungeklärt. Alle 16 Personen an Bord starben.

Nach Friedensgesprächen starb der UN-Generalsekretär

Hammarskjöld und seine Delegation waren auf dem Weg zu Friedensgesprächen in Ndola. Zunächst wurde vermutet, dass der Pilot übermüdet gewesen sei und mit veraltetem Kartenmaterial navigiert habe. Die erste UN-Untersuchung kam zu keinem eindeutigen Ergebnis. 2017 wurde jedoch in einem Untersuchungsbericht „ein Angriff oder eine Bedrohung von außen“ als plausible Erklärung für das Unglück angesehen. Zwei Jahre später kam eine Dokumentation zu dem Schluss, dass ein belgischer Pilot, der als Söldner in der umkämpften Provinz Katanga im Einsatz war, die Maschine abgeschossen haben könnte.

Wurde Hammarskjöld Opfer eines Mordkomplotts?

Seit Jahren beschäftigt sich auch der Trierer Politikwissenschaftler Manuel Fröhlich mit dem Fall. Hammarskjöld sei eine sehr prägende Figur für die Vereinten Nationen gewesen, sagt Fröhlich im Gespräch mit unserer Redaktion. 1956, als die Krise um den Suezkanal zu eskalieren droht, stellt der UN-Generalsekretär innerhalb von wenigen Tagen eine bewaffnete, internationale Eingreiftruppe, die Blauhelme, zusammen. Seitdem ist die Friedenstruppe der Vereinten Nationen weltweit im Einsatz. „Ich hatte bereits in einem Archiv in London Hinweise aus den 1970er Jahren auf die mögliche Beteiligung von Söldnern gesichtet.“ Als die UN beschlossen habe, ihre eigenen Akten zu dem Fall zu öffnen, sei er zufällig zu Forschungszwecken im Hauptquartier gewesen und direkt ins Archiv gegangen. „Dort konnte ich Hunderte Seiten von neu freigegebenen Dokumenten einsehen“, sagt Fröhlich.

Geheimdokumente zum Tod von Hammarskjöld wurden ausgewertet

Neue Informationen lieferten plausible Gründe für die Annahme, dass es sich nicht um einen Unfall handelte. „Es sind auch Abhörprotokolle aus der fraglichen Nacht aufgetaucht, in denen davon die Rede ist, dass zwei Flugzeuge unterwegs waren und dass die UN-Maschine abgeschossen wurde.“ Er und seine Studierenden hätten sich zur Aufgabe gemacht, alle vereinzelten Hinweise zusammenzufassen und eine Liste der beteiligten Personen – von zwielichtigen Söldnern über Regierungsbeamte bis hin zur Krankenschwester, die den einzigen Passagier, der den Absturz noch kurzzeitig überlebt hat, betreut hatte – zu erstellen. „Wir haben auf diesem Weg eine Liste von über 700 Leuten zusammengestellt und eine möglichst detaillierte Abfolge der Ereignisse erstellt“, sagt Fröhlich. Dabei zeige sich auch, dass einige Leute bereits vor dem eigentlich geheimgehaltenen Flug davon wussten und auch gewusst hätten, wohin Hammarskjöld fliegen wollte, mit welcher Maschine und welche Route geflogen werden sollte. „In der fraglichen Nacht waren in der Region gleich mehrere Söldner, die in der Lage waren, ein Flugzeug zu fliegen. Und es gab auch nicht nur ein verfügbares Flugzeug, sondern mehrere.“ Er und sein Team, sagt Fröhlich, hätten damit zwar den Cold Case nicht geklärt und auch die Gesamtschau des jüngsten UN-Berichts schließe einen Unfall weiterhin nicht aus. Sie hätten aber einen kleinen Teil dazu beigetragen, dass die UN-Generalversammlung Ende vergangenen Jahres beschlossen hat, die Untersuchung zum Tod von Hammarskjöld fortzuführen. Weit über den Semesterzeitraum hinaus haben die Studierenden an der Auswertung verschiedener Quellen, Zeugenaussagen und Original-Geheimdienst-Telegrammen gearbeitet.

Die Ergebnisse dieser Arbeit haben Fröhlich und die Studierenden dem ehemaligen Präsidenten des Obersten Gerichtshofes von Tansania, Mohammed Chande Othman, übergeben. Er leitet die offizielle Untersuchung der UN zum Tod von Hammarskjöd. In einer Video-Konferenz ließ er sich von dem Team aus Trier von dessen Forschungsergebnissen berichten.

In seinem Bericht an den aktuellen UN-Generalsekretär António Guterres habe er ausdrücklich die Arbeit der Trierer Studierenden erwähnt und sich für deren Mithilfe bedankt. „Die Erwähnung in einem offiziellen UN-Dokument hat uns besonders gefreut, da sich hier zeigt, dass unser Projekt wohl auch einen kleinen Teil zum Ergebnis der Untersuchung beitragen konnte“, sagt Student Matthias Burtscheidt.

Trierer Ergebnisse fließen in Untersuchung ein

„Wir wollten das Ganze sehr wissenschaftlich und akribisch nachzeichnen“, sagt Fröhlich. Mit der Arbeit habe man ein paar Puzzlesteine geliefert, die womöglich zur Aufklärung beitragen könnten. Die Erkenntnisse aus Trier fließen nun ein in die weitere Arbeit des Sonderermittlers Othman.

„Zu Beginn des Forschungsprojekts zum Tod von Dag Hammarskjöld hätte ich persönlich nicht erwartet, dass uns solche Erkenntnisse gelingen“, erzählt Studentin Theres Heilscher.

Das Projekt sei für die Studierenden schon etwas Besonderes gewesen, sagt Fröhlich. „Wenn man in den Seminaren die ganze Zeit über UN-Dokumente, -Resolutionen, Beschlüsse von Sicherheitsrat und Generalversammlung spricht und dann ein solches Echo zu bekommen, dann ist das schon eine Anerkennung.“ Die Studierenden hätten „weit mehr Zeit und Mühe investiert als in einer üblichen Universitätsveranstaltung“, lobt Fröhlich das Engagement der angehenden Akademiker.