Nach den Lockerungen des Shutdowns ist der Bedarf an Notbetreuung in den Kitas in Trier und dem Landkreis Trier-Saarburg deutlich gestiegen. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Trier/Trier-Saarburg Auch für Mai ziehen Stadt und Kreis keine Gebühren ein. Die Notgruppen wachsen.

Für Eltern vor allem in so genannten systemrelevanten Berufen, also etwa im Krankenhaus oder auch im Lebensmittelhandel, als auch für Eltern anderer Berufsgruppen, die keine andere Betreuungsmöglichkeit haben, haben die Kitas Notgruppen eingerichtet. Um aufgenommen zu werden, mussten Eltern allerdings eine tatsächliche Notsituation nachweisen.

Die kirchliche Kita gGmbH ist der weitaus größte Träger von Kitas in der Region. Die gemeinnützige gGmbH betreibt in der Stadt Trier 26 Kitas und im Landkreis Trier-Saarburg 44. Kita-gGmbh-Sprecherin Sarah Hoffmann: „Der Notbetreuungsbedarf hat sich in dieser Woche im Vergleich zur Vorwoche in etwa verdoppelt.“ In den Kitas, die der katholische Träger in Trier hat, waren am Freitag 74 Kinder in der Notbetreuung, im Landkreis waren es 133.