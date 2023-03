Zukunft der Gaststätte Alt Trier Eine Wirtin, die ein offenes Ohr für alle hatte: Wie geht es weiter mit Vera Classens Kneipe?

Freitag, 3. Februar 2023. Ein Tag wie Tausende andere in der Gaststätte Alt Trier in der Hosenstraße. Noch um 23 Uhr plaudert Wirtin Vera Classen mit Gästen, schließt dann die Kneipe und geht in ihre direkt darüber liegende Wohnung. In der Nacht wählt sie den Notruf. Rettungssanitäter bringen sie ins Krankenhaus, wo sie wenig später stirbt – Herzstillstand mit gerade einmal 63 Jahren.