Kostenpflichtiger Inhalt: Corona-Pandemie : Wer 80 wird, rückt in die höchste Impfklasse auf

Menschen ab 80 Jahren werden in Trier bislang ausschließlich mit dem Biontech-Vakzin geimpft. Foto: TV/Hans-Peter Linz

Trier Wann die Impfungen der Über-80-Jährigen in Trier und im Landkreis abgeschlossen werden können, steht noch nicht fest. Landesweit haben mehr als 110 000 Menschen dieser Altersgruppe noch nicht mal einen Termin für eine Immunisierung in einem Impfzentrum zugesagt bekommen. Die Gruppe wird immer größer: Täglich feiern rechnerisch allein in Stadt und Landkreis etwa sechs Menschen ihren 80. Geburtstag.