Verkehr : Trierer Neustraße: „Wo bleibt das Durchfahrt-verboten-Schild?“

Trier Bei einer Bürgerversammlung hatten sich Anwohner, Geschäftsleute und Hausbesitzer der Trierer Neustraße für ein Durchfahrtsverbot ausgesprochen. Warum dieser Wunsch nicht umgesetzt wurde bei der Neuordnung der Verkehrsregeln.

Deshalb habe das Durchfahrt-verboten-Schild nicht aufgestellt werden können, erläutert Rathaus-Pressesprecher Michael Schmitz. „Wenn man sieht, wie schwer die Leute sich schon mit der heutigen Beschilderung an anderen Stellen tun, ist das vermutlich nicht der beste Weg. Es gibt ja an mehreren Stellen in der Stadt zum Beispiel die Schilder: ,Keine weiteren Parkplätze im öffentlichen Bereich’. Trotzdem fahren jede Menge Autos durch, und die Fahrer suchen“, sagt Schmitz. Dass es bei der jetzigen „halben“ Lösung – mit dem bekannten suboptimalen Ergebnis – bleibt, müssen Anwohner allerdings laut Stadtverwaltung nicht befürchten: „Die jetzige Beschilderung und die Wegnahme der Parkplätze ist als erster Schritt zu sehen“, betont Rathaus-Sprecher Schmitz. Wie sich die Situation entwickelt, werde aufmerksam beobachtet. Grundsätzlich gibt es neben der Durchfahrt-verboten-Variante zudem noch eine andere mögliche Lösung: Die Stadtverwaltung plant an 18 Zufahrten, Einfahrten und Straßen in Trier, Poller zu installieren, um den Autoverkehr zu begrenzen. Auch die Neustraße könnte ein solcher Poller, der von allen Zufahrtsberechtigten abgesenkt werden könnte, vor zu viel Verkehr schützen. Der erste Betonpfeiler ist im Februar an der Einfahrt in die Glockenstraße von der Rindertanzstraße aus montiert worden. Laut Anliegern hat sich die Verkehrssituation dort sofort merklich entspannt. Ein Stadtratsbeschluss für den letztlichen Bau der weiteren Poller fehlt allerdings noch. Zumal die Kostenfrage noch ungeklärt ist: Die Stadt rechnet immerhin damit, dass die Installation aller 19 Poller zwischen 800 000 Euro und 1,4 Millionen Euro kosten wird.