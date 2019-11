Info

Nach Mariahof könnte Pfalzel der zweite Stadtteil sein, in dem wiederkehrende Beiträge für den Straßenbau eingeführt werden. Entschieden werden muss das noch in diesem Jahr, da die Bauarbeiten in der Eltzstraße bereits begonnen haben und die Berechnung nur im laufenden Jahr geändert werden darf. Letztlich entscheiden muss in seiner Sitzung am 17. Dezember der Trierer Stadtrat. Die Mehrheit der dort vertretenen Fraktionen hat zugesichert, sich dabei an das Votum des Ortsbeirats zu binden.

Der Ortsbeirat Pfalzel trifft sich am Mittwoch, 13. November, um die Grundsatzentscheidung zu treffen, ob in Zukunft alle Grundstückseigentümer im Stadtteil die Kosten für Straßenausbaumaßnahmen im Ort gemeinsam tragen. Andernfalls bleibt es bei Einmalbeiträgen, die ausschließlich die Anlieger der jeweils betroffenen Straße belasten.