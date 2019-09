Trier Internationale Weinkenner treffen sich bei der Versteigerung des VDP Großer Ring Mosel in Trier. Der Verkaufserlös einer ganz besonderen Weinkiste kommt einem sozialen Zweck zugute – und wurde von einem Prominenten versteigert.

Weinfachberater Hwang stammt aus Korea und lebt seit 26 Jahren in Trier. Er möchte den Wein durch seinen Export besonders auch in Asien populär machen. Denn bei Moselwein sei es „wie bei den Fußballern Ronaldo und Messi – man kann kaum sagen, wer der beste ist, so gut sind die“.

Er selbst hat viele Jahre lang mitgesteigert, behält sich in diesem Jahr allerdings die Zuschauerrolle vor. Anders als Elmar Bergweiler. Er ist einer von sechs Weinkommissionären, die bei der Versteigerung mitbieten. Diese Kommissionäre erhalten Aufträge von Weinliebhabern aus der ganzen Welt und bieten dann gegeneinander. „Dabei kommt es dann drauf an, wer den längsten Atem hat“, sagt der Mann aus Bernkastel-Kues. Die Qualität des Weines sei in diesem Jahr „Spitzenklasse“, das Ansehen des Moselweins auf der Welt gestiegen, was sich in den nächsten Jahren wohl fortsetzen werde. „Und das wird sich dann sicherlich auch in den Preisen bemerkbar machen.“