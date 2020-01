Kostenpflichtiger Inhalt: Vergnügungssteuer : Kein Glück im Spiel, Pech in der Trierer Stadtkasse

Glücksspielautomaten scheinen durch eine neue Regelung ihren Reiz verloren zu haben. Foto: vetter friedemann

Trier/Konz/Saarburg/Schweich/Hermeskeil Kasinos und Gaststätten dürfen nach einer neuen Verordnung nur noch bestimmte Spielautomaten aufstellen, die weniger Suchtgefahr bergen. Darunter leiden nicht nur die Finanzen der Betreiber.

Glücksspielautomaten mit weniger Suchtpotenzial: Dieses Ziel hat eine Verordnung, die Ende 2018 in Kraft getreten ist (siehe Seite 1). Sie scheint dem Glücksspiel allerdings seinen Reiz zu nehmen. Dadurch haben nicht nur Kasino-Chefs Verluste, sondern auch Kommunen, die durch die Vergnügungssteuer an Automaten mitverdienen.

In der Stadt Trier sind die Einnahmen 2019 im Vergleich zu 2018 deutlich eingebrochen. Bis November 2019 waren es bereits rund 467 000 Euro weniger Vergnügungssteuereinnahmen durch Spielhallen und rund 136 000 Euro weniger durch Gaststätten. Die Einnahmen für Dezember 2019 sind laut Stadt noch nicht abgerechnet. Aber ein Trend sei dennoch erkennbar, sagt Pressesprecher Michael Schmitz. „Das ist schon eine relevante Summe, die der Stadt wehtut“, sagt er. Und da die Zahl der Automaten in etwa gleich geblieben sei, sei es naheliegend, dass die neue „technische Richtlinie 5 für Geldspielgeräte“ für den Einbruch der Einnahmen verantwortlich sei.

Hintergrund Schließung von Spielhallen in der Region In Trier gibt es laut der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) Trier 35 Spielhallen-Konzessionen an 16 Standorten. Bezüglich des Abstandsgebots sehe das Landesglücksspielgesetz eine Übergangsregelung für Bestandsspielhallen vor, wonach diese – sofern sie das Abstandsgebot nicht einhalten – zum 1. Juli 2021 schließen müssten. Außerdem seien ab diesem Zeitpunkt keine „Mehrfachkonzessionen“ – also mehrere Spielhallen in einem Gebäudekomplex – mehr erlaubt. Nach derzeitigem Stand werde es in Trier dann nur noch zwei Spielhallenkonzessionen an zwei Standorten geben, sagt ADD-Sprecherin Eveline Dziendziol. Im Landkreis Trier-Saarburg gibt es laut ADD aktuell 14 Spielhallen, davon müssten sechs schließen.

Die Gesetzeslage: Die sogenannte „technische Richtlinie 5 für Geldspielgeräte“ sieht vor, dass in privaten Spielotheken nur noch neuere Automaten zum Einsatz kommen, an denen es weniger zu gewinnen gibt. Außerdem kann nicht mehr gleichzeitig an mehreren Automaten gespielt werden und nicht mehr im Automatikmodus. Das soll die Suchtgefahr mindern, senke aber gleichzeitig den Spielspaß, sagen Unternehmer. Und wenn weniger gezockt wird, bricht der Umsatz von Kasinos und somit die Besteuerungsgrundlage der Vergnügungssteuer weg, die den Kommunen bisher viel Geld in die Kasse gespült hat.

Das scheint allerdings nur die Stadt Trier schmerzhaft zu spüren, vermutlich wegen der hohen Dichte an Spielkasinos. Im Landkreis Trier-Saarburg gab es nur vereinzelt Einbußen bei der Vergnügungssteuer, die die Verbandsgemeinden (VGen) aber nicht zwingend auf die neue Regelung zurückführen.

Die Entwicklung der Einnahmen in der Region: Die Einnahmen der VG Ruwer lagen laut Bürgermeisterin Stephanie Nickels 2018 bei 17 600 Euro und 2019 bei 15 200 Euro – ein Rückgang von 13,6 Prozent. Dieser wird mit dem Rückzug einer Firma begründet, die in Gaststätten Automaten aufstellt. Diese habe ihre Geschäftstätigkeit räumlich verlagert. „Der Rückzug steht aber nach unserem Kenntnisstand nicht im Zusammenhang mit der neuen technischen Richtlinie“, sagt Nickels. Spielcasinos gibt es in der VG keine.

Die VG Schweich, in der es zwei Spielhallen und diverse Automaten in Gaststätten gibt, hatte laut Pressesprecher Wolfgang Deutsch 2018 Einnahmen in Höhe von 193 000 Euro zu verzeichnen, 2019 vorläufig 181 000 Euro. „Wir können keine besonderen Gründe für die Reduzierung festmachen“, sagt Deutsch. Eine Änderung habe sich in der Vergangenheit ergeben, wonach je Gaststätte nur noch maximal zwei Geldautomaten aufgestellt werden dürften. Das habe aber keine nennenswerten Auswirkungen, da die Zahl der betroffenen Gaststätten sehr gering sei.

In der VG Trier-Land gab es laut Sprecherin Bianca Cartus bisher keinen Einbruch der Vergnügungssteuereinnahmen, die 2019 bei 14 256 Euro lagen, „da wir noch nach Stückzahl der Geräte berechnen und nicht nach Umsatz. Allerdings werden wir dieses Jahr auf Geldspieleinspielung umstellen“, erklärt sie. In der VG Ruwer gebe es keine Kasinos, sondern nur Automaten in Gaststätten.

Auch in der VG Konz, in der es vier Spielhallenkomplexe gibt, gab es laut Pressesprecher Michael Naunheim keinen Einbruch der Einnahmen aus der Vergnügungssteuer. Laut Ergebnishaushaltsplan verzeichnete die VG im Jahr 2018 insgesamt 280 000 Euro. „Für 2019 erwarten wir Einnahmen in Höhe von circa 290 000 Euro“, sagt Naunheim.

Auch die VG Hermeskeil mit drei Spielhallen erwartet laut Sprecher Stefan Gorges keinen Einbruch der Einnahmen. 2018 hatte die VG rund 240 000 Euro zu verzeichnen. „Für 2019 gehen wir von einem ähnlichen Betrag aus“, sagt Gorges.

Die VG Saarburg-Kell, in der es vier Spielhallenkomplexe gibt, hatte 2019 mit rund 284 000 Euro sogar rund 50 000 Euro mehr Einnahmen aus der Vergnügungssteuer als 2018 (rund 233 500 Euro). Die neue technische Richtlinie habe dort also nicht zu reduzierten Erträgen aus der Vergnügungssteuer geführt, sagt Sprecherin Nathalie Hartl.

Das sagen Unternehmer: Peter Baur, der 25 Spielotheken unter dem Namen „Schnicks Casino“ betreibt – darunter auch eins in Trier – spricht von massiven Einbußen: „Durch die neuen Bestimmungen haben unsere Geräte massiv an Attraktivität verloren.“ Das Ergebnis sei, dass Gäste auf zum Teil illegale Spielangebote zurückgriffen oder in staatliche Kasinos abwanderten, wo die Beschränkungen nicht gälten. Für viele Firmen sei die Lage „existenzbedrohend“, sagt Baur. Auch größere Betreiber hätten schwer zu kämpfen. Schwache Standorte könnten nur durch Einnahmen stärker besuchter Spielhallen gehalten werden.

Doch nicht nur für Spielhallen werde die Richtlinie zum Problem, sondern auch für Gaststätten, sagt der Chef eines Automatenbetreibers aus der Region. Für Kneipen sieht der Unternehmer, der nicht namentlich in Erscheinung treten will, vor allem das Problem, dass man durch den Wegfall der Automatiktaste nicht mehr nebenbei spielen könne. „Früher hat man Geld eingeworfen und konnte quatschen, während die Maschine für einen gespielt hat. Heute muss man sich aufs Spielen konzentrieren.“ In der Kasse der Automaten lande dadurch immer weniger. Das betreffe auch Wirte, die über Provisionen mitverdienten.

Fair finden die Unternehmer die neue Regelung nicht: Es sei zwar richtig, sagt Kasino-Chef Baur, dass der Gesetzgeber das Glücksspiel im Blick behalte. Gefahren für Spielsüchtige (siehe Info), vor allem Jugendliche, lauerten heute aber eher im Internet. Dort würden teils illegale Spiele angeboten. Ein Markt, der laut Baur auch wegen der Schließung von Spielhallen wachse. Dabei seien die ein vergleichsweise geschützter Raum: „Wir haben unsere Kunden im Blick, unsere Mitarbeiter werden regelmäßig geschult. Zudem halten wir ein umfangreiches Hilfsangebot bereit.“ Um diejenigen, die zu Hause am Handy oder Tablet spielten, werde sich hingegen nicht gekümmert.

Blick in die Zukunft: Kasinos sind in der Innenstadt nicht zwingend erwünscht. So hat beispielsweise Trier im Mai 2019 einen Prozess gegen vier Betreibergesellschaften von Spielhallen in erster Instanz gewonnen, die dagegen vorgehen wollten, dass zahlreiche Kasinos schließen müssen (siehe Hintergrund).