Kostenpflichtiger Inhalt: Polizei : Verwüstete Augustinuskirche: Keine Anhaltspunkte für religiöses oder politisches Motiv

Ein offenbar unter Drogen stehender 20-Jähriger hat am 14. Juli die Trierer Kirche St. Augustinus verwüstet. Foto: Roland Morgen Foto: Roland Morgen

Trier „Migrationshintergrund? Politischer Islam?“ das war noch einer der harmloseren Kommentare in sozialen Netzwerken nach der Verwüstung der Trierer St.-Augustinus-Kirche am Dienstag. Doch solche Spekulationen entbehren jeglicher Grundlage. Bei dem 20-jährigen Tatverdächtigen handelt es sich um einen Trierer, so die Polizei auf TV-Anfrage.