Trier-Pfalzel Der Ortsbeirat Pfalzel lehnt die Satzung für wiederkehrende Beiträge ab. Die entscheidende Abstimmung im Stadtrat steht dadurch auf der Kippe.

Das Drama um den Ausbau der Eltzstraße in Trier-Pfalzel geht weiter. Nachdem der Ortsbeirat des Stadtteils sich Mitte November grundsätzlich mit einer knappen Mehrheit für die dauerhafte Einführung wiederkehrender Beiträge ausgesprochen hatte, lehnte das gleiche Gremium am Donnerstagabend die dazugehörige Satzung ab. Baudezernent Andreas Ludwig hatte betont, dass für eine Entscheidung im Stadtrat das Votum des Ortsbeirates entscheiden sei.

Auf Anfrage des Trierischen Volksfreunds sagte Baudezernent Andreas Ludwig am Freitag, das Thema bleibe auf der Tagesordnung der Stadtratssitzung am 17. Dezember. „Die Verwaltung hat zur Einführung von wiederkehrenden Beiträgen für Pfalzel eine Vorlage erarbeitet, die allgemein als faire und gute Lösung angesehen wurde. Bauausschuss und Steuerungsausschuss haben die Vorlage mit großer Mehrheit beschlossen.“

Klar äußert sich der Baudezernent für den Fall eines negativen Votums in der Stadtratssitzung: „Wenn die Vorlage für wiederkehrende Beiträge abgelehnt wird, bleibt es bei den Einmalbeiträgen für die Anlieger der Eltzstraße. Dann werden Anfang des Jahres die Vorausleistungsbescheide verschickt. Die Verwaltung kann an dieser Stelle gar nicht anders handeln, denn die Rechnungen für die Leistungen aus diesem Jahr müssen bezahlt werden und dürfen – das haben wir ja mehrfach dargestellt – aufgrund der Rechtslage eben nicht zu 100 Prozent aus dem städtischen Etat übernommen werden.“

Mit einer Mehrheit von sechs zu fünf Stimmen bei einer Enthaltung hatte der Ortsbeirat am Donnerstagabend nach einstündiger Diskussion gegen den Satzungsentwurf gestimmte. Die Gegenstimmen kamen dabei überwiegend von der UBT sowie aus der SPD-Fraktion. Ortsvorsteherin Margit Pfeiffer-Erdel stimmte erneut nicht mit. „Ich verhalte mich bei den Abstimmungen im Ortsbeirat grundsätzlich neutral“, betonte sie auf die Frage des Trierischen Volksfreund nach dem Grund für dieses Verhalten.

Die Abstimmung in der Stadtratssitzung am 17. Dezember ist wichtig, weil nur bei einem positiven Votum noch in diesem Jahr die neue Zahlungsregelung für die bereits laufende Ausbau der Eltzstraße rückwirkend gelten können.