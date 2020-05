Kostenpflichtiger Inhalt: Entsorgung : Der Weg zur Windeltonne ist fast frei

Die nächste bitte: Bereits Ende des Monats könnte die Einführung zusätzlicher Abfalltonnen für Windeln und Inkontinenzeinlagen in Trier und im Landkreis Trier-Saarburg beschlossen werden. Foto: TV/Harald Jansen

Trier Bürger, in deren Haushalten große Mengen Inkontinenzartikel anfallen, sind Verlierer der neuen Müllgebühren. Nun kommt ihnen der Landkreis Trier-Saarburg entgegen. Für Trier gibt es noch keine Vorentscheidung.

Die Menschen in der Stadt Trier und im Landkreis Trier-Saarburg haben sich ebenso wie der Zweckverband Abfallwirtschaft Region Trier (ART) mit den neuen Müllgebühren arrangiert. Es gibt nahezu überall ausreichend Container für Bioabfälle, diese werden auch geleert, und die Mehrheit der Menschen kommt mit den Behältergrößen zurecht. Es gibt jedoch zwei Gruppen, bei denen es eng wird. Familien mit Wickelkindern und Haushalte, in denen Inkontinenzartikel für Senioren anfallen. Denn dort fällt so viel Müll an, dass es richtig teuer werden könnte. So wie es aussieht, kann diesen Haushalten ab Ende Mai geholfen werden.

Schon vor dem Start der seit 1. Januar geltenden neuen Müllwelt in der Stadt Trier sowie in den Landkreisen Trier-Saarburg, Bernkastel-Wittlich, dem Eifelkreis Bitburg-Prüm und dem Landkreis Vulkaneifel hat die Frage im Raum gestanden, wie den Haushalten mit erhöhtem Restabfallaufkommen geholfen werden kann. Max Monzel, Geschäftsführer des Zweckverbands ART, hatte dabei unmissverständlich klar gemacht, dass die Mehrkosten für die so genannte Windeltonne nicht von den anderen Haushalten mitfinanziert werden darf. Im Stadtrat Trier beispielsweise sagte Monzel, dass es jeder Kommune freistehe, Kosten für eine Windeltonne zu übernehmen.

Nun hat der Landkreis Vulkaneifel einen Sonderweg eingeschlagen. Dort gab es bis zum Jahreswechsel kostenlose Windelsäcke, und dort gibt es derzeit für anspruchsberechtigte Haushalte mit Säuglingen 15 Windelsäcke und für Haushalte mit Inkontinenzpatienten 30 Windelsäcke pro Halbjahr kostenlos. Die geschätzten Mehrkosten von maximal 100 000 Euro werden dort über eine Erhöhung der Kreisumlage refinanziert.

In Trier und im Landkreis Trier-Saarburg wurden und werden keine Säcke kostenlos zur Verfügung gestellt. Der Kreisausschuss Trier-Saarburg hat in seiner jüngsten Sitzung jedoch den Weg freigemacht für eine andere Lösung. Es soll zwei unterschiedlich große Windeltonnen und Windelsäcke geben. Diese werden nur an Haushalte vergeben, die einen entsprechenden Bedarf nachweisen können. Bei Kindern reicht eine Geburtsurkunde, bei Erwachsenen ist eine ärztliche Bescheinigung vonnöten.

Der 40 Liter fassende Sack kostet drei Euro pro Stück. Er soll laut ART in einem Onlineshop verkauft werden. Wer will und wer den Bedarf nachweisen kann, der kann auch zusätzliche 80- oder 120-Liter--Abfallbehälter ordern. Die werden ähnlich wie die Windelsäcke im 14-Tage-Rhythmus abgeholt. Pro Leerung der Tonnen fallen bei den kleineren Tonnen 4,76 Euro an, bei den größeren 5,96 Euro. Das sind 4,9 Euro weniger als bei der Leerung der normalen Restabfalltonen, die nicht in der Jahresgebühr enthalten sind.