Trier/Wittlich In der JVA der Säubrennerstadt sollen mit Millionenaufwand 325 neue Haftplätze entstehen. Das Trierer Gefängnis wird in einigen Jahren geschlossen.

Das Trierer Gefängnis wird spätestens 2028 geschlossen. Das kündigte der rheinland-pfälzische Justizminister Herbert Mertin (FDP) an. Im Gegenzug soll das Gefängnis in Wittlich für 41 Millionen Euro ausgebaut werden. In der größten Justizvollzugsanstalt des Landes könnten bis zu 325 neue Haftplätze entstehen. Mit rund 900 Plätzen wäre Wittlich dann eines der größten Gefängnisse in Deutschland. Allen 120 Trierer Bediensteten soll ein Job in Wittlich angeboten werden, versprach der Minister.