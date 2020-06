Kostenpflichtiger Inhalt: Trump will Truppen verkleinern : Sorgenfalten in der Eifel: Zieht das US-Militär auch aus Spangdahlem ab? - Mehrere hundert Arbeitsplätze hängen an der Airbase

Foto: AP/Roberto Pfeil

Trier/Spangdahlem Die Nachricht aus Amerika sorgt seit dem frühen Samstagmorgen auf dieser Seite des großen Teichs für Schlagzeilen: US-Präsident Donald Trump plant angeblich eine deutliche Reduzierung der in Deutschland stationierten amerikanischen Streitkräfte – von derzeit 34 500 Soldaten um 9500 auf dann 25 000 Soldaten.

Ein Teil von ihnen werde nach Polen und in andere Staaten verlegt, ein anderer Teil kehre in die USA zurück. Das berichtet das Wall Street Journal unter Berufung auf ungenannte US-Regierungsvertreter. Trump habe das Pentagon bereits entsprechend angewiesen. Die US-Regierung habe den Nato-Partner Deutschland nicht wie üblich vorab über die Entscheidung informiert, hieß es in dem Bericht weiter.

Welche US-Standorte in Deutschland von dem Truppenabzug betroffen sein könnten, ist bislang offen. Neben Bayern ist Rheinland-Pfalz das Bundesland, in dem die meisten amerikanischen Soldaten in Deutschland stationiert sind. Allein auf der Airbase Spangdahlem sind es etwa 4000 Soldaten. Einschließlich der Angehörigen leben und arbeiten rund 11 000 Menschen auf dem Stützpunkt, darunter auch mehrere Hundert deutsche Zivilbeschäftigte.

Nicht nur bei ihnen dürfte jetzt die Sorge wachsen, ob und inwiefern der Militärflugplatz von den angeblichen Abzugsplänen betroffen sein könnte. Ende vergangenen Jahres hatte es bereits Negativschlagzeilen gegeben, nachdem das Pentagon auf dem Eifeler Stützpunkt Bauprojekte für insgesamt rund 18,5 Millionen Euro auf Eis gelegt hatte. Auch die Verlegung von 20 Flugzeuge und 2500 US-Militärs und Zivilisten aus Mildenhall/Großbritannien in die Eifel wurde auf unbestimmte Zeit verschoben. Vorboten, dass die Airbase nun verkleinert oder gar geschlossen werden könnte?

Der Sprecher des rheinland-pfälzischen Innenministeriums versucht zu beruhigen. Derzeit lägen auch auf aktuelle Nachfrage keine Erkenntnisse über besondere Stationierungsänderungen des US-Militärs in Rheinland-Pfalz vor. Die Landesregierung stehe weiterhin zur Präsenz der Streitkräfte im Land, so der Sprecher von Innenminister Roger Lewentz (SPD).

Die amerikanische Luftwaffe ist seit Mitte der 1950er Jahre in Spangdahlem. Nach Angaben des Ortsbürgermeisters Alois Gerten sind in einem großen Radius um den Flugplatz mehr als 2000 Wohnungen von deutschen Vermietern für amerikanische Militärangehörige am Markt. Dutzende kleinere und mittelständische Firmen setzten Aufträge von insgesamt etlichen Millionen Euro um. Im vergangenen Herbst bezeichnete Gerten einen Abzug der US-Soldaten aus Spangdahlem als „nicht vorstellbar. Es wäre für die gesamte Region ein solch großer Verlust.“,

Es gibt aber auch Kritiker der amerikanischen Präsenz in der Region. Dabei geht es vor allem um Themen wie Lärm- und Umweltverschmutzung.

Die angeblichen Pläne Trumps wurden in Berlin äußerst zurückhaltend aufgenommen. Aus dem Auswärtigen Amt und auch aus dem Verteidigungsministerium gab es zunächst keine Stellungnahmen. Der ehemalige Generalinspekteur der Bundeswehr, Harald Kujat, plädierte für Gelassenheit: „Die Amerikaner sind nicht hier, um uns einen Gefallen zu tun, sondern weil sie strategische Interessen haben. Deshalb werden sie auch ganz sicher nicht vollständig aus Deutschland abziehen“, sagte er in einem Interview.