Tempo 30 in den Städten, Pkw-Maut für alle?

Um den CO 2 -Ausstoß zu reduzieren, soll in den Städten nur noch 30 gefahren werden. Das fordert der Verkehrswissenschaftler Heiner Monheim. Foto: dpa. Foto: dpa/Arne Dedert

Trier In Städten soll künftig nur 30 gefahren werden. Und es soll eine Pkw-Maut auf allen Straßen geben. Das fordert der Verkehrswissenschaftler Heiner Monheim. Die Naturschutzverbände in Rheinland-Pfalz sprechen sich zudem dafür aus, den Ausbau und den Neubau von Straßen wie etwa den Hochmoselübergang zu stoppen.

Tempo 30 in den Städten, höchstens 80 auf Landstraßen und maximal 130 auf Autobahnen. Das sind die Forderungen des Verkehrswissenschaftlers Heiner Monheim. Er tritt für eine radikale Verkehrswende ein: „Die Mobilität der Zukunft muss sich im Interesse der Stauverringerung, der Klimapolitik und der sinnvollen Stadtentwicklung auf deutlich weniger fahrende und parkende Pkw und Lkw einstellen. Nur so kann der motorisierte Verkehr seine klimapolitischen Hausaufgaben erfüllen“, sagt Monheim, der bis 2011 an der Uni Trier gelehrt hat.