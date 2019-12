Info

Repowering: Der der Ersatz alter Windräder durch neue, deutlich leistungsstärkere Anlagen (Repowering) wird aktuell auch im Kreis Thema. Laut Kreisverwaltung Vukaneifel beabsichtigt die Ortsgemeinde Scheid für das Repowering einen Bebauungsplan aufzustellen. Dabei geht es um Rückbau und Neuerrichtung von Anlagen. Auch in Reuth tut sich etwas: Aufgrund von telefonischer Anfrage von Ortsbürgermeister Ewald Hansen ist bekannt, dass Firmen an die Ortsgemeinde Reuth für das Repowering der Anlagen in der Gemarkung Dehner Maar herangetreten sind. Offizielle Anträge auf Repowering nach dem Bundes-Immissonsschutzgesetz liegen bei der Kreisverwaltung derzeit aber nicht vor.

WKA-Bestand: Nach Auskunft der Kreisverwaltung Vulkaneifel als zuständiger Genehmigungsbehörde stehen derzeit im Landkreis Vulkaneifel 115 Windkraftanlagenc (WKA): 94 davon in der Verbandsgemeinde (VG) Gerolstein (fast ausschließlich im Bereich der ehemaligen VG Obere Kyll), in der VG Daun 11 und in der VG Kelberg 10.