Unglück : „Es hätte doch auch glimpflich ausgehen können.“

Am Tag nach dem Absturz eines Ultraleicht-Flugzeuges, dessen Wrackteile bereits sichergestellt sind, geht der Flugbetrieb auf Senheld wieder weiter. Foto: TV/Mario Hübner

Schalkenmehren/Mehren Am Tag nach dem Absturz mit einem Toten geht der Flugbetrieb auf dem Senheld weiter. Augenzeugen berichten vom Unglück.

Beim Absturz eines Ultraleichtflugzeugs am Sonntagmittag zwischen Mehren und Schalkenmehren (Vulkaneifelkreis) ist der 59 Jahre alte Pilot, der aus Zweibrücken stammt, ums Leben gekommen. Der Copilot aus dem Kreis Kusel wurde schwer verletzt. Die Untersuchungen zur Ursache des Unglücks werden noch eine Weile andauern.

Wie die Polizei Daun mitteilte, geriet das einmotorige Ultraleichtflugzeug gegen 11.50 Uhr beim Landeanflug auf den Flugplatz Senheld über die Landebahn hinaus und verunglückte auf einer Wiese. Dabei fing das Flugzeug Feuer. Der 59 Jahre alte Pilot aus Zweibrücken starb noch an der Unfallstelle. Der 60-jährige Copilot aus dem Kreis Kusel wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Beide waren von herbeigeeilten Helfern und später auch dem Notarzt mehr als eine halbe Stunde lang reanimiert worden.

Die Absturzursache ist noch unbekannt, Augenzeugen des heimischen Flugsportvereins gehen aber von gravierenden Pilotenfehlern aus. Die Ermittlungen dauern an. Das Wrack ist inzwischen abtranspotiert worden. Zur Klärung des Unfalls werden noch Experten der Bundesstelle für Flugunfall-Untersuchung (BFU) aus Braunschweig hinzugezogen. Laut Polizei wird der Leichnam des Piloten obduziert, um Erkenntnisse über eine eventuelle medizinische Ursache des Absturzes zu erhalten.

Peter Hommes, Geschäftsführer des Segelflugvereins Vulkaneifel, sagte am Tag danach: „Die Kollegen, die das Unglück miterlebt haben und als eine der ersten an der Unglücksstelle waren, haben an dem Vorfall ganz schön zu knabbern.“ Die Bedingungen seien zum Zeitpunkt des Unglücks aber aus seiner Sicht „völlig unbedenklich“ gewesen. „Es herrschte gute Sicht und es gab keinen Querwind“, so Hommes. Seiner Einschätzung nach und der der Vereinskollegen sei das Flugzeug „viel zu schnell angeflogen, dann gab es eine Bremsspur, und danach hat der Pilot zu spät Gas gegeben, um durchzustarten“. Die auf dem Flugplatz Senheld ausgebildeten Piloten würden das Durchstarten „einmal im Jahr mit einem erfahrenen Fluglehrer trainieren“, so Hommes. Und es gilt: Wer an der Markierung in der Mitte der Landebahn noch nicht aufgesetzt hat, startet durch. „Diese Regel kennt jeder Pilot“, sagt Walter Gastel vom heimischen Flugsportverein, der am Sonntag auch auf dem Senheld war.

Reinhard Halamek war unmittelbar dabei: Er hat das Unglück herannahen sehen und war auch als einer der ersten an der Absturzstelle, wo er Erste Hilfe leistete. Er berichtet am Tag danach: „Das Flugzeug kam viel zu schnell rein und setzte zu spät auf der Landebahn auf, deutlich hinter der Halbbahn-Markierung. Anstatt durchzustarten, hat der Pilot gebremst, sodass das Flugzeug erst nach rechts ausbrach und dann links hinter der Landebahn verschwand.“ Sein Vereinskollege Walter Gastel, der mit dem Rücken zur Landebahn saß und die Maschine daher nur noch im letzten Moment erblickte, erzählt: „Zuerst dachte ich: Jetzt geht es in die Hecken, was dann auch glimpflich hätte ausgehen können. Doch dann höre ich den Motor noch mal aufheulen.“ Es kracht, schwarzer Rauch steigt auf. Augenzeugen berichten später, dass das Flugzeug noch mal senkrecht in die Höhe schnellt, bevor es abrupt nach unten kracht. Wie ein Stein.

Geistesgegenwärtig schnappt sich Reinhard Halamek ein Fahrrad und rast zur Unglücksstelle. Was er dann sieht, erschreckt auch den erfahrenen 70-jährigen Piloten und ehemaligen Fallschirmspringer: „Das Flugzeug hat sich geradewegs in den Boden gerammt, es stand senkrecht, brannte und schwarze Rauchwolken kamen heraus. Der Pilot und der Copilot lagen rechts und links zwei bis drei Meter entfernt, beide mit Verbrennungen. Ein Arzt, der zufällig mit seinen Kindern in der Nähe Mountainbike gefahren war, und ich haben die Verletzten dann etwas aus dem Gefahrenbereich gezogen und begonnen sie zu reanimieren. So um die 20 bis 30 Minuten. Zwischenzeitlich war auch der Notarzt eingetroffen, der sich dann auch um die Verletzten kümmerte.“

Dass es der Pilot trotzdem nicht geschafft hat und noch an der Unfallstelle verstarb, geht dem Helfer, der nach eigenem Bekunden in der Nacht auf Montag fast kein Auge zugemacht hat, nahe. Beinahe entschuldigend sagt er: „Mehr konnten wir nicht tun.“

Zum Gesundheitszustand des lebensgefährlich verletzten Copiloten hatte die Polizei bis Montagnachmittag keine neuen Erkenntnisse.

An der Unglücksstelle, die sich gut 250 Meter hinter der Landebahn auf einer abschüssigen Wiese befindet, sind nur noch Asche und verkohlte Kleinteile des gelben Flugzeugs und aus dem Cockpit. Foto: TV/Mario Hübner

Verbrannte Unterlagen. Foto: TV/Mario Hübner