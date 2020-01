Kostenpflichtiger Inhalt: Freizeit : Nürburgring-Programm 2020: Silberpfeile und Darts, Rockmusik und Radsport

Ansturm auf die Nordschleife: Auch in diesem Jahr locken wieder viele unterschiedliche Events am und auf dem Nürburgring. Foto: Jürgen C. Braun

Nürburg Motoren, Sport, Musik und angesagte Events: Auf und rund um den Nürburgring ist im neuen Jahr wieder mächtig was los.

Im neuen Jahr wartet der Nürburgring mit einem abwechslungsreichen Event-Mix auf, bei dem natürlich die Motorsportfans voll auf ihre Kosten kommen – aber beileibe nicht nur sie.

Der Fokus liegt allen voran auf dem traditionellen Highlight, dem 24-Stunden-Rennen, das vom 21. bis 24. Mai ausgetragen wird. 2019 kamen 230 000 Zuschauer für das Rennen in die Grüne Hölle.

Neben dem Langstreckenklassiker verspricht ein neues Event besonders kurzweilige Action auf der Rennstrecke: die FIA World Rallycross Championship am 1. und 2. August 2020.

AvD-Oldtimer-Grand-Prix, ADAC Truck-Grand-Prix, ADAC GT Masters, Nürburgring Langstrecken Serie VLN oder die DTM sind weitere Aushängeschilder für die Vielzahl der Rennsport-Events.

Abseits des Asphalts gibt auch das bekannte Festival „Rock am Ring“ zu seinem 35. Jubiläum vom 5. bis 7. Juni wieder Vollgas – viele werden jedoch wieder früher anreisen, da die Campingplätze bereits ab Mittwoch 3. Juni öffnen. Rund um die Headliner „System of a Down“, „Green Day“ und „Volbeat“ stehen bereits viele weitere Bands fest. Für Rock am Ring und das Schwesterfestival Rock im Park bei Nürnberg sind bereits mehr als 125 000 Tickets verkauft. Das New Horizons Festival ist hingegen nicht mehr im Kalender.

Die Veranstaltung für elektronische Musik wird sich nach drei Jahren der positiven Entwicklung und 80 000 Besuchern in 2019 nach Worten des Veranstalters eine „kreative Pause“ gönnen, um anschließend an einer anderen Location neu zu starten. Sportlich geht es unterdessen wie gewohnt bei Rad am Ring (Freitag, 24. Juli bis Sonntag, 26. Juli) zu: Ob Rennradfahrer oder Montainbiker, ob Sprinter oder Ausdauerspezialist: Bei den unterschiedlichen Rennen ist für jeden etwas dabei. Auf jeden Fall ist es eine besondere Herausforderung, die Nordschleife mit rasanten Abfahrten und knackigen Anstiegen zu bewältigen.

Das gilt auch für den Fisherman´s Friend Strongman Run, der bereits am 9. Mai ist und wieder Tausende Hartgesottene anzieht, sich dem Parcours mit Hindernissen und Wassergräben und einer hügeligen Laufstrecke zu stellen.

Weniger schweißtreibend, aber genauso spannend wird es, wenn erstmals die Darts-Elite an den Nürburgring kommt. Rekordweltmeister Phil Taylor, Rob Cross (Weltmeister 2018), Gerwyn Price (Zweifacher Dart Grand Slam Sieger) und weitere Spieler der Weltspitze zeigen am 11. September ihr Können am Board.