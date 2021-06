Kriminalität : Feuerteufel zünden Jagdkanzel in Neroth an

In Neroth ist, wie hier früher schon mal in Biersdorf, ein Hochsitz abgebrannt. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Foto: tv/Wilfried Hoffmann

Neroth/Üdersdorf Unbekannte haben einen Hochsitz bei Neroth angesteckt. Im Mai wurden in derselben Gegend bereits Jagdkanzeln angesägt und umgestoßen. Hängen die Taten zusammen? Die Polizei Daun ermittelt und sucht Zeugen.

Ein Haufen verkohltes Holz und Asche — mehr ist nicht übrig von der Jagdkanzel nahe des Nerother Sportplatzes. Als der Pächter am Freitagmorgen in seinem Revier nach dem Rechten sehen will, steht er vor den Trümmern seines Hochsitzes und einem Schaden von rund 3000 Euro.

Und der wurde offenbar vorsätzlich herbeigeführt. Denn laut Polizei Daun deuten die Spuren auf Brandstiftung hin. Ersten Ermittlungen zufolge haben die Feuerteufel am Wochenende vom 11. bis 13. Juni die Kanzel angesteckt und gleich noch eine Wildkamera mitgehen lassen.

Info Jagdsabotage in der Region Trier Fälle von Jagdsabotage gibt es immer wieder in der Region Trier. Neben den Vorfällen in Neroth, Üdersdorf und Tettscheid haben Unbekannte etwa im April einen Hochsitz bei Longkamp im Hunsrück angezündet. Zudem wurden laut Polizeipräsidium Trier im November 2020 bei Bernkastel-Kues ein Rohr mit Futtermais gestohlen und eine Hochsitztür beschädigt. Im Hochwald wurde ein Ansitz mit einem Traktor zusammengeschoben und zerstört. Einen massiven Umweltschaden gab es in Hermeskeil. Dort hatten im vergangenen Jahr Unbekannte eine Jagdkanzel in Brand gesetzt, woraufhin der Staatswald rundherum Feuer fing.

Ob die Diebe und Brandstifter Samstag oder Sonntag zugeschlagen haben, ist unbekannt. Denn bis zum 19. Juni hatte offenbar niemand ein Feuer oder Rauch gemeldet, was die Eingrenzung des Tatzeitraums schwierig macht. Genauso unklar ist das Motiv. Könnte es sich um eine Aktion militanter Jagdgegner handeln oder waren hier Jugendliche am Werk, die aus Langeweile zündelten?

Die Spurenlage hierzu ist bislang recht dünn, oder wie ein Polizist der Inspektion Daun es ausdrückt: „Wir haben keinerlei Ermittlungsansätze“, geschweige denn Verdächtige. Hinweise auf Täter oder Fahrzeuge seien zur Brandstiftung in Neroth bislang keine eingegangen.

Ebenso wenig übrigens wie zu zwei ähnlichen Vorfällen in Üdersdorf und Tettscheid, keine zehn Kilometer vom jetzigen Tatort entfernt. Mitte Mai hatten hier Unbekannte die Standpfosten von zwei Hochsitzen angesägt und die Kanzeln umgekippt. Ein anderes Prozedere zwar, aber ein ähnliches Ergebnis. Könnten die Taten also zusammenhängen?

„Ob das der- oder dieselben Täter waren, können wir noch nicht sagen“, sagt der Dauner Polizeibeamte im Gespräch mit dem TV. Es mute aber schon so an, dass es einen Zusammenhang gebe, auch weil die Tatorte nicht weit auseinander liegen. Und, weil solche Akte von Jagdsabotage in der Eifel zuvor völlig unüblich waren, wie es bei der Polizei aber auch beim Eifeler Kreisjagdmeister Gerd Grebener heißt: „Damit haben wir hier zum Glück, anders als in anderen Regionen Deutschland, nicht so oft zu tun.“

Das letzte Mal, das in der Gegend ein Hochsitz in Flammen aufging ist tatsächlich schon eine Weile her. Um genau zu sein: neun Monate. Im September 2020 haben nach wie vor Unbekannte einen Hochsitz nahe des Hofs Denkelseifen bei Gerolstein angezündet. Der Schaden belief sich damals auf rund 1000 Euro.

Dass es auch im Fall Neroth bei „nur“ 3000 Euro geblieben ist, grenzt laut dem zuständigen Ermittler übrigens „an ein Wunder“. Denn angesichts der Trockenheit und Hitze der vergangenen Tage hätte durch den brennenden Hochsitz auch leicht ein Waldbrand entstehen können. „Es blieb zum Glück nur bei ein paar angekokelten Bäumen in der Nähe“, sagt der Beamte: „Doch bei Funkenflug hätte das anders ausgehen können.“

Auch um solche Gefahren künftig zu verhindern, will die Polizei Daun den Vorfall schnell aufklären. Und sucht daher Zeugen, die am vorvergangenen Wochenende in der Nähe des Nerother Sportplatzes oder aber im Wald bei Üdersdorf und Tettscheid Mitte Mai etwas Verdächtiges gesehen haben. „Bei Neroth ist immerhin ein vielbefahrener Radweg in der Nähe — da hoffen wir schon, dass sich jemand meldet.“

Jeder noch so unbedeutend erscheinende Hinweis könne bei der Aufklärung helfen, sagt der Polizist: „Wenn sich dort abends jemand herumgedrückt hat, der den Hochsitz beobachtet hat — das könnte eine wichtige Beobachtung sein oder auch die Sichtung von Fahrzeugen, die dort auf den Feld- und Waldwegen unterwegs waren.“