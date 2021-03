Wahlen : Vulkaneifel hat wieder drei Abgeordnete

Daun/Gerolstein/Kelberg CDU-Direktkandidat Gordon Schneider verteidigt das Direktmandat im Kreis Vulkaneifel. Sieg bei den Erststimmen, aber Schlappe für die CDU bei den Zweitstimmen: Da liegt nun die SPD vorn.

Es muss sich für Gordon Schnieder so anfühlen wie 2016. Damals holte er zum ersten Mal das Direktmandat im Kreis Vulkaneifel und zog für die CDU in den Mainzer Landtag ein, aber auf Landesebene reichte es nicht zum Machtwechsel, obwohl es lange gut ausgesehen hatte.

Die SPD-Landtagsabgeordnete Astrid Schmitt sitzt schon seit 25 Jahren im Landtag, doch von Routine konnte in diesem Wahlkampf keine Rede sein. „Wegen der Corona-Pandemie war dieses Mal alles anders“, sagt die 61-Jährige, die in Kirchweiler wohnt. Umso größer die Freude, dass Malu Dreyer weiter das Land als Ministerpräsidentin führen wird. „Einfach klasse, dass wir weitermachen können“, sagt Schmitt. Auch wenn sie drei Prozent zulegt hat, für das Direktmandat hat es für sie wieder nicht gereicht, sie ist aber dem CDU-Kontrahenten deutlich näher gekommen als vor fünf Jahren. Und der Knüller für sie schlechthin: Die SPD holt die meisten Zweitstimmen im Kreis.

„Ich habe ein gutes Ergebnis als Direktkandidat geholt“ lautet die Bilanz von Marco Weber, dem FDP-Kreisvorsitzenden. Über Listenplatz 5 zieht er wieder ins Landesparlament ein und wird die zweite Legislaturperiode als Abgeordneter antreten. „Das Ergebnis auf Landeseben hätte sicher besser ausfallen können, denn wir haben aus meiner Sicht eine gute Arbeit gemacht in den vergangenen fünf Jahren. Aber leider konnten wir das wegen Corona den Wählern nicht so vermitteln, wie es in normalen Zeiten wohl möglich gewesen wäre.“ Das Ergebnis auf Kreisebene wertet er als „solide, die Stammwählerschaft haben wir erreicht. Wir liegen aufs ganze Land gesehen jedenfalls nicht schlecht da.“ Zum Erfolg für die SPD bei den Zweitstimmen sagt der 46-Jährige aus Lissendorf mit einem Augenzwinkern: „Dass wir das noch in der Vulkaneifel noch erleben durften.“ Eine Überraschung ist es für den FDP-Mann aber nicht: „Das hat sich schon seit Monaten abgezeichnet. Und seit dem Erfolg bei der Landratswahl hat die SPD Aufwind und ist gefestigt.“