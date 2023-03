Badeverbot nach Flutkatastrophe Auch 2023: Still ruht der Kronenburger See – bei wem das für besonders großen Ärger sorgt

Ein beliebtes Ausflugsziel im Oberen Kylltal für Segler, Surfer und Schwimmer: Das ist der Kronenburger See – oder besser war, denn wegen Corona und Flutschäden ist in den vergangenen Jahren das Freizeitangebot drastisch reduziert worden. Und sollte es noch einen kleinen Hoffnungsschimmer gegeben haben, dass in diesem Jahr wieder Badespaß möglich sein könnte – vorbei. Der See wird wie schon 2022 nicht für Badegäste geöffnet, hat die Gemeinde Dahlem mitgeteilt.