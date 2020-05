Gerolstein Die Kreisverwaltung Vulkaneifel und die Marienhaus GmbH als Trägerin des Gerolsteiner Krankenhauses haben eine Zischenbilanz zur klinischen Versorgung von Covid-19-Patienten gezogen.

„Ohne die gebündelten Kapazitäten klinischer Versorgungseinrichtungen, insbesondere ohne den unermüdlichen Einsatz des im Gesundheitssektor eingesetzten Personals, hätten wir den bisherigen Verlauf der Krise im Verbund mit den weiteren Kliniken in der Region – hier selbstverständlich auch mit dem Krankenhaus Maria Hilf in Daun – nicht in diesem professionellen Umfang steuern können“, sagte Thiel.

Der Landrat bedankte sich insbesondere bei Rittich, als stetigen Ansprechpartner im Klinikum Gerolstein sowie als externen Berater in der Funktion als Vorsitzender der Kreisärzteschaft im Landkreis Vulkaneifel. Bereits in der strukturellen Aufbauphase der Pandemievorsorge, habe der Chefarzt fachmedizinisch die klinische und ambulante Medizin mit den behördlichen Maßnahmen eng und kooperativ vernetzt.

Gesundheitsamtsleiter Schneiders unterstrich diesen Eindruck aus dem Blick der gesundheitsbehördlichen Aufsicht und in medizinischer Sicht. Er richtete seine Anerkennung aber auch an das Klinikum per se. „Die Mitarbeiter und Ärzte des Krankenhauses haben stets umsichtig agiert und reagiert, sodass eine gute Kooperation und insbesondere die fundierte medizinische Behandlung der stationierten Covid-19-Fälle immer an erster Stelle standen.“