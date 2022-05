Freizeit : Willi Basalt im Kyllpark aufgetaucht

Foto: TV/Mario Hübner

Gerolstein (mh) Oha: Der Kyllpark in Gerolstein hat ein neues Maskottchen: Willi Basalt weist den Kindern den Weg zum Wasserspielplatz. Willi Basalt? War da nicht mal was? Genau! Der Kamerad war zu Jahresbeginn am Spielplatz in Pelm geklaut worden – und ist seither nicht mehr aufgetaucht.